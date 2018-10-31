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  4. 31 Ekim 2018 16:28

İngilizler Türkiye'ye 3 otel açacak

İngiliz tatil şirketi, turizm sektöründe rekorlar kıran Türkiye'ye 3 otel açacaklarını bildirdi.

İngilizler Türkiye'ye 3 otel açacak
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Türkiye turizmi rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken İngiliz tatil şirketi Thomas Cook`tan flaş hamle geldi. Şirket kendi markasıyla Türkiye`de üç otel açacak.

İngiliz tatil şirketi Thomas Cook, 2019 yılında kendi markasıyla İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de toplam 20 otel açacağını bildirdi.

İlk planlamalara göre otellerden altısı İspanya'da, dördü Yunanistan'da, üçü de Türkiye'de kurulacak.

Akdeniz'den Karayip'lere kadar değişik destinasyonlarda 3 bin otelde tatil düzenleyen şirket, daha sonra açıklayacağı yeni açılışlarla portföyünü 40 bin oda ve 200 otele çıkaracağını duyurdu.

Paket tatil kavramını sektöre tanıtan ilk şirketlerden olan Thomas Cook 1841 yılında kuruldu.

Reuters

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