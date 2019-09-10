İnşaat sektöründeki krize Arap formülü

İnşaat sektöründeki krize Arap yatırımcılar ile çözüm aranacak. TÜRAP ve TurabExpo, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarı"nda, bin 500 Arap yatırımcıyı Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.

Sadece kayıtlı katılımcıların yer alabileceği fuarda, Türkiye’deki konut üreticileri, Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan firmaların konutlarının Arap ülkelerinde satışına da aracılık edecek.

TurabExpo 6’ncı Türk-Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile 3’üncü Türk-Arap Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı, 20-22 Kasım tarihleri arasında Pullman İstanbul Airport & Convention Center’da gerçekleşecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı’nın, Türkiye’deki konut projelerinin Arap dünyasında tanıtılması, pazarlanması ve satışında büyük rol oynayacağını kaydetti.

12 yıldan bu yana Türk-Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Sabuhi Attar, “Bu zirvemize ciddi bir katılım sağlanıyor. Yaklaşık bin 500 Arap ve Türkiye’den bin katılımcı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arap ülkelerindeki bakanlıklar, ticari heyetler, Ankara’daki Arap elçiler ve konsoloslar katılım sağlayacak. Bu da zirveye çok renk katıyor. Her türlü şirketlerimize soru-cevap buluyor ve bu katılımlarla onlara yardımcı olabilme imkanı sağlanıyor. İnşallah burada herkes büyük bir zirve çalışması yakalamış olur. Bu zirve ülkemize ve Arap ülkelerine çok fayda sağlayacak. Biz onlara en iyi teknolojiyi sağlayarak en iyi hizmeti götüreceğiz” dedi.

2 BÜYÜK FUAR BİR ARADA OLACAK

Çalışmalarının Türk- Arap işbirliği ağırlıklı olduğunu vurgulayan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar şunları kaydetti:

“TurabExpo kuruluşumuz 12 yıl boyunca sürekli Türk-Arap zirvelerini ciddi bir şekilde Türkiye’de yaygın hale getirmeye çalıştırıyoruz. 19 Kasım’da büyük bir çalışmamız var. 6’ncı Yapı İnşaat Malzeme Fuarı’nı yapıyoruz. Hem de 3’üncü Gayrimenkul Fuarımızı yapıyoruz. Orada ciddi bir toplum olacaktır. Yaklaşık 200 Türk firması katılacak. Bin 500 Arap yatırımcımız yer alacaktır. Güzel çalışmalar olacak. Çünkü Türkiye’de ve Arap ülkelerinde her zaman işbirliği ihtiyacı var. Çalışma sadece fuar olarak değil. Biz organizasyonumuza destekli çalışmalar yapıyoruz. Hem zirvemizde yaklaşık 40 avukatımızla hukuk çalışmamız var tüm Arap ülkelerinde. Bu ticarete, yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Şuanda gayrimenkul üzerine çok ciddi bir grup kurduk. Hem istişare, hem hizmet hem de Arap ülkelerine direkt satış amacıyla temsilcilerimiz bu vazifeyi aldı. Bu fuara yaklaşık 50 temsilcimiz katılacak. Bu hizmet hem Türkiye’ye hem de Arap ülkelerine faydalı kazanç getirecektir. Hedefimiz Türkiye’ye ve Arap ülkelerine iyi bir ekonomi ve işbirliği sağlanmasıdır.”

Sabuhi Attar, dünyadaki mevcut ticari savaşların içerisinde birlik olarak, ekonomiye sahip çıkılması gerektiğine değinerek, fuarın hedefinin Türkiye’deki ihracatın arttırılması ve Arap ülkelerinde ekonomik işbirliğinin öneminin altını çizdi. Attar, “Fuar, istihdam ve ekonomi açısından çok faydalı olacak. Biz ne kadar markalarımızı ve ürünlerimizi Arap ülkelerine tanıtırsak, imalat açısından da artış sağlayacaktır ve ciddi ihracat rakamları yakalanacaktır. Bu da imalatı arttıracak. Bizim bu yüzden Türkiye’deki markamızı daha güçlü bir marka haline getirmemiz lazım” diye konuştu.