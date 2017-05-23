İnternet üzerinden salatalık satıyor !

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde tarım ürünleri üreten bir firmada çalışan Ecem Koç (25), internet üzerinden taze salatalık satıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan ve bir tarım firmasında çalışmaya başlayan Ecem Koç,internet üzerinden satışını yaptığı tohum, gübre, fide, tarım ilaçları ve sera sulama sistemleri malzemelerine bir yenisini ekledi. İncirin memleketi Aydın'da, internet üzerinden salatalık satışı yapan Ecem Koç, yoğun ilgi ile karşılaştı. İstanbul, Muğla, Marmaris ve Denizli gibi illere sipariş üzerine satış yaptıklarını belirten Koç salatalığı 5, 10 ve 15 kiloluk kasalarda ambalajlayarak müşterinin adresine ulaştırıyor. Koç konuyla ilgili şunları söyledi:

"İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapmayı çok seviyor. Firmamıza ait ürünlerin pazarlandığı sitemiz var. Daha önce çeşitli tarım malzemelerini bu site üzerinden pazarlıyorduk. Salatalık satmak benim aklıma geldi. Müşterilerimiz bize buradan ulaşarak sipariş veriyor. Paketleyerek kargoya teslim ediyoruz. Kargo ücretini biz karşılıyoruz. 5 kilosunu 15 TL'den müşterinin ayağına ulaştırmış oluyoruz."

Ürün çeşidine Aydın'ın yerel ürünlerini de ekleyeceğini belirten Ecem Koç, "İncir, zeytin ve zeytinyağı üzerine de satışlar yapmaya başlayacağız. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz salatalıkları kopararak taze taze müşterilere yolluyoruz. Ürün müşteriye ulaştığı zaman müşterinin memnuniyeti bizim için çok önemli" dedi.

E-TİCARETİN ÖNÜ AÇIK

Bu uygulamaya 15- 20 gün önce başladıklarını ve ilgi gördüklerini belirten Ecem Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'dan bir müşterimizin siparişini saat 12.00 civarında aldık. Saat 17.00 gibi siparişi kargoya teslim ettik. Kargo ertesi gün 09.00'da müşterimizin elindeydi. İlk müşterilerimizden birisi olduğu için yanında hediye olarak yöremize ait eriklerden yoladık. Müşterimiz bize memnuniyetini bildirdi. Asıl hedefim ileride üreticilerden aldığımız ürünleri buradan müşteriye ulaştırmak. İnternette büyük bir şirket olmayı hedefliyoruz. e-ticaretin önü çok açık. Biz de bu fırsatı değerlendireceğiz."