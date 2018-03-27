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  4. 27 Mart 2018 11:47

İnternetten satın aldığınız saatlere dikkat

Türkiye’de paralel ithalata sahte ürün karıştırıldığını söyleyen Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Türkiye’deki internet sitelerinin neredeyse hepsi sahte saat satıyor” dedi.

İnternetten satın aldığınız saatlere dikkat
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Türkiye’de 30’dan fazla global saat markasını temsil eden Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, saat satışı yapan internet sitelerinin tamamından saat satın aldıklarını ve bunları da orijinalliğini test etmek için markaların yurtdışındaki merkezlerine gönderdiklerini aktardı.

"İNTERNETTE SAHTE SAAT SATILIYOR"

Kaya, “Ürünlerin sahte olduğunu kanıtlayınca söz konusu siteleri uyardık, fakat sorumluluğun kendilerinde olmadığını söylediler. Mevcut kanunlar bunun önüne geçemiyor. Yasalar değişsin, online alışveriş siteleri de sattıkları sahte ürünlerin arkasında dursun ve sorumlu olsun. Türkiye’nin neredeyse bütün internet siteleri sahte saat satıyor” dedi. Kaya, paralel ithalata (grey market) sahte ürün karıştırıldığının altını çizerek, “Orijinallerinin arasına karışan sahte saatler gümrükte tespit edilemiyor ve yerli internet sitelerinde tüketiciye orijinal gibi gösterilerek sahte ürün satılmış oluyor. Bunu kimi siteler bilerek, kim siteler ise bilmeyerek yapıyor” diye konuştu.

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