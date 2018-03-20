İşlevlerine Göre Plastik Kasa Çeşitleri

Gıda, unlu mamuller, elektronik ve endüstriyel ürünlerin perakende olarak satışının yapıldığı süpermarket, yapı market ve benzeri yerlerde kullanılan plastik kasalar; pek çok işletmenin toplama, taşıma ve saklama amacıyla tercih ettiği geniş kullanım alanına sahip depolama çözümlerindendir. Kolayca taşınıp zahmetsizce temizlenerek işletmelere zamandan tasarruf sağlayan plastik kutu ve kasalar; ölçülerine ve kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterir. Biz de bu yazımızda ihtiyacınıza uygun doğru ekipmanı seçebilmeniz için plastik kasaların özelliklerini sıraladık.

İşte işlevlerine göre tercih edeceğiniz plastik kutu ve kasa çeşitleri!

Detaylı Bilgi: https://www.eurometall.com.tr/tr/plastik-kasalar

Sanayi Tipi Plastik Kasalar

Büyük veya küçük ölçekli işletmelerin ürünleri depolamak için kullandıkları alanlarda düzeni sağlamak; ürünlere kısa sürede ulaşabilme, ürünleri uzun süre muhafaza edebilme ve bir yerden bir yere kolaylıkla taşıyabilme imkanı veren ekipmanlarla mümkündür. Bu ihtiyaçlara uygun olarak tercih edilen sanayi tipi plastik kasalar; mağazaların depolarında yer alan raf sistemlerinde plastik çekmece gibi kullanılarak, işletmelerin ürünleri saklama ve sevk ihtiyacını karşılayan efektif bir çözüm sunar.

Detaylı Bilgi: https://www.eurometall.com.tr/tr/sanayi-tipi-plastik-kasalar

Delikli Plastik Kasalar

Kozmetik mağazaları, yapı marketler ve benzeri işletmelerde sıklıkla tercih edilen delikli plastik kutu ve kasalar; birden fazla ürünü bir arada muhafaza ederek, açık kasa tasarımı ile müşterilerin ürünlere kolayca ulaşabilme ve inceleyebilmelerine imkan tanıyan mağaza içi ekipmanlarındandır. Kanallı pano geçme sistemi sayesinde mevcut ekipmanlarla beraber kullanılabilen delikli plastik kasalar; düz tabanları ile raf ve bankolar üzerinde de kullanıma elverişlidir.

Kapaklı Plastik Kasalar

İşletmelerin mağaza içinde ya da depolarında kullanım için uygun olan kapaklı plastik kutu ve kasalar; gıdadan hırdavat ve yapı malzemelerine kadar pek çok ürünü istiflemek veya taşımak için tercih edilen son derece kullanışlı ekipmanlardır. Kapaklı tasarımları sayesinde ürünleri dış etkenlerden koruyarak uzun süre zarar görmeden muhafaza etmeye imkan veren kapaklı plastik kasalar; üst üste konulabilir ve iç içe geçebilir özellikleri ile çalışanlar için de taşıma kolaylığı sağlar.

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