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  4. 30 Haziran 2017 09:44

İSPARK skandalında 21 kişi kovuldu

İBB'nin bünyesindeki İSPARK'a yolsuzluk soruşturması açılırken, 21 kişi işten atıldı.

İSPARK skandalında 21 kişi kovuldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli kuruluşu İSPARK'ta yolsuzluk soruşturması açıldı. Bu kapsamda 21 kişinin işten atıldığı belirtildi.

İSPARK’taki 21 otopark görevlisininin, online cihazlarının GPRS bağlantılarını kestikleri tesbit edilince soruşturma başlatıldı. Zanlıların, iş akitleri fesh edildi. 800 bin liralık suistimal ortaya çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İSPARK'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet verildiği belirtildi. 1700 personelin müşterilerden para tahsilatı yaptığı bildirildi. "Çalışanların tamamı günlük olarak denetime tabi tutulmaktadır. Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır" denildi.

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