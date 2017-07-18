ISS Elmas Ödülünü kazandı

Geçtiğimiz yılı 1,3 milyar TL ciro ve 30 bin kişilik istihdam yaratarak yüzde 24 büyümeyle tamamlayan ISS Türkiye, büyümede yüzde 15, istihdamda yüzde 12 artış şeklinde belirlediği 2017 hedeflerine, daha ilk altı ay sonunda yaklaşmış bulunuyor. ISS Türkiye bu performansıyla küresel şirket ISS World’e bağlı 53 ülke şirketi arasından sıyrılarak ISS Elmas Ödülü’nü de kazandı.

ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. (ISS Catering), üretimden satışlarda net 343 milyon TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının açıklandığı 2016 yılı İSO 500 listesindeki tüm kuruluşlar arasında 365., özel sektör kuruluşları arasında 356. sırada yer aldı.

Temizlik, Güvenlik, Catering ve Haşere Kontrol Bitki Bakım alanlarında tesis yönetimi hizmeti veren dört ana şirketten oluşan ISS Türkiye, yarattığı yaklaşık 30 bin kişilik istihdamla ulusal ekonomiye büyük katkıda bulunan kuruluşlar arasında bulunuyor. Türkiye’de hizmet sektörünün lider ve öncü şirketleri arasında yer alan şirket, 2016 yılını 1,3 milyar TL ciro ve yaklaşık 30 bin kişilik istihdam yaratarak yüzde 24 büyümeyle tamamladı.

Göz kamaştırıcı bu performans ISS Türkiye’yi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirdiği gibi, küresel ölçekte de büyük övgüyle karşılandı. Merkezi Danimarka’da bulunan çok uluslu ISS World, 2016 Yıllık Raporu’nda, 2016’da gerçekleşen yüzde 3’lük organik büyümenin yanı sıra iş hacmi genişlemesi, ciro artışı ve yüksek kârlılık konularında kaydedilen başarılarda ISS Türkiye’nin önemli pay sahibi olduğuna özellikle vurgu yaptı.

ISS World’ün geleneksel olarak her yıl verdiği ISS Elmas Ödülü’ne, grup çatısı altındaki 53 ülke arasından bu başarılarıyla sıyrılan ISS Türkiye layık görüldü. ISS Türkiye 2015 yılında da aynı ödülün sahibi olmuştu.



