Avrupa Birliği'nde bir ilk ! O ülke hakkında karar verildi
Avrupa Birliği'nde bir ilk ! O ülke hakkında karar verildi
KFC Türkiye'nin sahibi değişti ! Onay çıktı...
KFC Türkiye'nin sahibi değişti ! Onay çıktı...
İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı seçildi
İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı seçildi
Eski Çanakkale Boğaz Komutanı hakkında karar verildi
Eski Çanakkale Boğaz Komutanı hakkında karar verildi
Sümela Manastırı'nda tarihi keşif ! Daha önce kimse girmedi...
Sümela Manastırı'nda tarihi keşif ! Daha önce kimse girmedi...
22 yaşındaki genç kızı kendi pitbull köpekleri parçaladı
22 yaşındaki genç kızı kendi pitbull köpekleri parçaladı
Bu karga birçok insandan daha fazla insan çıktı !
Bu karga birçok insandan daha fazla insan çıktı !
Bir zamanların efsane otomobil markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bir zamanların efsane otomobil markası Türkiye'ye geri dönüyor
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 20 Aralık 2017 17:36

İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı seçildi

İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından yapılan ilk toplantıda Öztürk Oran İstanbul Ticaret Odası Başkanı seçildi.

İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı seçildi
A+ A-

İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından yaptığı ilk toplantıda Öztürk Oran'ın İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti.
 
Geçirdiği kalp krizi sonucu geçen hafta yaşamını yitiren İbrahim  Çağlar'dan boşalan İTO Başkanlığı için İTO Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği'nin (TOBB) Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca yeni  başkanı belirlemek üzere toplandı.

Çağlar'ın vefatının ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu  toplantısında, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun 23. başkanı seçildi.

Aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı da olan Oran, oda ve  borsa seçimlerinin gerçekleştirileceği 2018 yılı nisan ayına kadar İTO başkanı  olarak görev yapacak.

Dursun Topçu ve Gökhan Murat Kalsın'ın başkan yardımcısı olarak görev  yaptığı İTO Yönetim Kurulu'nda, Öztürk Oran'ın yanı sıra Hasan Erkesim, Ebubekir  Sıddık Koyuncu, Fahrettin Basiloğlu, Hakan Orduhan, İlhan Soylu, Adil Coşkun ve  Servet Samsama yer alıyor. 

TOBB yönetmeliğine göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı  ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda,  borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri  arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere  yönetim kurulu başkanı veya birlik başkanı olarak seçiliyor. Seçimlere kadar da  en yaşlı başkan yardımcısı, geçici olarak başkanlık görevini sürdürüyor.

istanbul ticaret odası , vefat , başkan , öztürk oran , ibrahim çağlar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM