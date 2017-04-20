İstanbul'daki asırlık fabrika kapanıyor

Anadolu Efes, İstanbul Merter’de bulunan fabrikasının üretim faaliyetlerini 22 Mayıs'ta durduruyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu fabrikadaki üretim Adana, Ankara ve İzmir’de bulunan diğer tesislerine kaydırılacak. Merter'deki fabrikada üretimin durdurulmasına, anılan tesisin zaman içinde şehir içinde kalması gerekçe gösterildi.

1969 yılından bu yana üretimin yapıldığı tesis, Anadolu Efes'in en büyük fabrikalarından biri konumundaydı.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. AŞ. adına Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "

Şirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter'de bulunan fabrikamızın üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla durdurarak; Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı alınmıştır.

Bu karar kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alınmıştır.

Anadolu Efes Türkiye bira sektörünün lideri olarak üretim operasyonlarına ve sürdürülebilir verimli büyümesine Adana, Ankara ve İzmir'deki 3 bira, Afyon ve Konya/Çumra'daki 2 malt fabrikası ile Bilecik/Pazaryeri'ndeki şerbetçiotu işleme tesisiyle kesintisiz olarak devam edecektir. Toplam kapasite içerisinde %15 paya sahip olan İstanbul fabrikamızın üretiminin kaydırılması ile kapasite kullanım oranımızın artması hedeflenmektedir. Fabrikamızın bulunduğu alan ile ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

1969 yılından bu yana tüm fabrikalarında aynı kalite ve standartta yüksek teknoloji ile üretim yapan Anadolu Efes, Anadolu'nun özenle seçilen doğal hammaddeleri ile üretilmiş geniş ürün portföyünü tüketicileri ile buluşturmayı sürdürecektir.



İnsan kaynağımız ile ilgili planımız değerlendirme aşamasında olup, İstanbul fabrikasındaki çalışanlarımızın öncelikli olarak diğer lokasyonlarımızda bulunan açık pozisyonlara kaydırılması sürecini hassasiyetle yürüteceğiz. Yeterli ve uygun açık pozisyon olmaması durumunda işten ayrılacak çalışanlarımızın tüm hukuki ve özlük hakları yasalar çerçevesinde korunacaktır."