İstanbul'un ünlü AVM'si satışa çıkarıldı

1997 yılında açılan Profilo AVM, yeni sahibini bekliyor. AVM, İş Bankası’nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde bulunan ilanla satışa çıktı. İlanın detaylarında teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyor.





Son yıllarda bölgede açılan yeni alışveriş merkezleriyle rekabette zorlanmaya başlayan Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıkarıldı. 1997 yılında açılan ve sanayici Jak Kamhi’nin şirketi Profilo Sanayi tarafından işletilen merkezde perakende mağazalarının sayısı azalmış, hatta bazı katlar ofise dönüştürülmüştü. Alışveriş merkezinin satışında Kamhi Ailesi’nin borçlarının etkili olduğu iddia ediliyor.

İnşaatçılar ilgileniyor

Vatan gazetesinden Necla Dalan'ın haberine göre, ciroları düştüğü için birçok kiracının kira ödemediği hatta icraya verildiği de iddialar arasında. Sektör kulislerinde konuşulanlara göre Profilo’nun bu fiyata alıcı bulması biraz zor. Mecidiyeköy gibi merkezi bir noktada olması cazip gibi görünse de ciddi yatırım gerektirdiği belirtilen Profilo ile inşaat şirketlerinin ilgilendiği belirtiliyor. Yine iddialara göre inşaatçılar fiyatta ciddi oranlarda indirim talep ediyor, Profilo kanadı ise bu konuda taviz vermeyi düşünmüyor.

‘Bu fiyata biraz zor’

Sektörün önde gelen isimleri, satış operasyonuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Profilo Kamhiler’in borcu yüzünden satışa çıkıyor. Ayrıca AVM’ye trafik azaldı, perakendeciler ciroları düştüğü için buradan ayrılıyor. Birkaç yıldır tabir yerindeyse zorla yaşatılıyor. 150 milyon dolar fiyat biçildi ancak bu rakama satmaları zor görünüyor. Zira bir AVM’nin fiyatı belirlenirken 12-14 yıllık net kira getirisi hesaplanır. Yıllık 10 milyon dolar kira getirisi olan bir AVM’nin fiyatı da 120-140 milyon dolar civarında olur. Profilo’da böyle bir kira getirisi yok, dolayısıyla 150 milyon dolara satılması mümkün görünmüyor.”

Beyaz Cadde ve ofis yetmedi

PROFİLO AVM’de verimliliği artırmak için 2 yıl önce Beyaz Cadde adı aldında gelinlik mağazalarından oluşan özel bölüm oluşturuldu. Daha sonra arka kısımda kalan 8 bin metrekarelik alan ofise dönüştürüldü. 2012’de 7.5 milyon kişinin ziyaret ettiği, 200 milyon dolar cironun yapıldığı Profilo’da Beyaz Cadde kısa süre sonra kapandı. Ofisler ise devam ediyor.



Ortağına kızıp hisselerini sattı

Kamhi Ailesi, 2003 yılında da büyük bir satış yapmıştı. Alman ortak BSH ile yollarını ayıran Kamhiler; BSH Profilo’daki hisselerini ortağı yerine Deutsche Bank’a sattı. Kamhi’nin şirketteki yaklaşık yüzde 25’lik hissesini 159.2 milyon dolara satışıyla 8 yıllık ortaklık sona erdi. Kısa bir süre önce oğlu Hayati Kamhi’nin intiharı ile sarsılar duayen sanayici Jak Kamhi, geçen yıl verdiği bir röportajda “Kuruluşlarımızın en önemli yöneticisi olan oğlum Hayati’nin hayatına son vermesinde BSH’nin Profilo Grubu’na ve tüm hissedarlarımıza verdiği zarardan duyduğu üzüntünün önemli bir payı olduğunu düşünüyorum” şeklinde ilginç bir değerlendirme yapmıştı.