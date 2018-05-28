İşte Antalya Havalimanı'nın yeni sahibi

Rekabet Kurulu, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ'nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerin TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. TAV Havalimanları, IC İçtaş’ın Antalya Havalimanı’ndaki yüzde 49 hissesini 360 milyon Euro bedelle almak üzere geçen Şubat ayında anlaşmaya varmıştı.



Rekabet Kurulu kararı ile birlikte, TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı’nı portföyüne eklemiş oldu.

TAV böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18’e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacak. Yeni ortaklık yapısında, TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye’nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017’de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

26 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TRAFİĞİ

1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatlar terminalleri ve iki paralel pistiyle yılda 26 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Havalimanında 28 yolcu köprüsünün yanı sıra 94 uçaklık park pozisyonu ve 2 bin 110 araçlık otopark bulunuyor. Fraport, 1999’dan bu yana Antalya Havalimanı’nın işletmesinde bulunuyor.

Son olarak Mart 2007’de gerçekleşen ihalede, Fraport-IC İçtaş ortaklığı havalimanını 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletme hakkını kazandı.

KURUL'UN DİĞER KARARLARI

International Business Machines Corporation ile AP Moller-Maersk A/S arasında GTD Operations LLC unvanlı bir ortak girişim şirketi kurulması, Liberty Seguros de Seguros Y Reseguros SA'nın Liberty Sigorta AŞ'de sahip olduğu yüzde 99,44 oranındaki paylarının ve oy haklarının Talanx International AG tarafından devralınması işlemlerine de izin verildi.



Öte yandan THY Teknik AŞ ile HAVELSAN'ın ortak girişim şirketi kurması için Rekabet Kurumuna başvuruldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre ayrıca, Isparta'da faaliyet gösteren Göltaş Çimento AŞ ile As Çimento San. ve Tic. AŞ'nin, çimento fiyatlarını aralarında belirlemek ve bölgedeki hazır beton üreticileri üzerinde baskı kurarak müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

MARS MEDİA'YA SORUŞTURMA AÇILMADI

Mars Media'nın reklam medya ajansları ve reklam verenlere sinema reklam bütçelerinin tamamını kendi sinema salonlarında kullanmaları durumunda özel fiyatlar vererek ve indirimler uygulayarak sektördeki konumunu kötüye kullandığı iddiası üzerine yapılan ön araştırma sonucunda, iddiaya ilişkin

bilgi, belge veya bulgunun mevcut olmadığı kanaatiyle soruşturma açılmaması kararlaştırıldı.