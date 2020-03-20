İşte Türkiye'de kapanan AVM ve mağazaların tam listesi

HABER3COM ÖZEL

Çin'de başlayıp, Avrupa'yı saran ve Türkiye'de de bir anda artış gösteren koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin pek çok dev şirketi aldıkları önlemleri açıkladı.

Özellikle insanların en kalabalık olarak bir arada bulunduğu alışveriş merkezlerinde hizmet veren pek çok perakende devi peş peşe mağazalarını kapattıklarını duyurdu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD), halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı.

NOT:

KEPENK KAPATAN PERAKENDE DEVLERİNİ VE AVM'LERİ ALFABETİK OLARAK LİSTELEDİK. HER YENİ KAPATMA KARARINDA LİSTE GÜNCELLENMEKTEDİR.

İŞTE KAPANAN AVM'LERİN TAM LİSTESİ:

Adana Optimum

Akasa AVM İstanbul

Akbatı AVM İstanbul

Antares AVM Ankara

As Outlet AVM Bursa

Bursa Armada AVM

Atakule AVM Ankara

Bilkent Center Ankara

City's Nişantaşı İstanbul

Eyüp Park AVM İstanbul

Flyinn AVM İstanbul

Hiltown Karşıyaka İzmir

Hiltown Küçükyalı İstanbul

Historia AVM İstanbul

İçerenköy Carrefour AVM İstanbul

İstanbul Optimum

İzmir Optimum

Kahramanmaraş Piazza

KayserMall

Kent Meydanı AVM Bursa

Kozyy AVM

Maltepe Park İstanbul

Maltepe Piazza İstanbul

Mardin AVM

Megacenter Diyarbakır

Meydan AVM İstanbul

Ninova AVM Diyarbakır

Osmaniye Park 328

Pelikan Mall İstanbul

Rings İstanbul AVM

Sakarya Serdivan AVM

Samsun Piazza

Samsun Yeşilyurt AVM

Şanlıurfa Piazza

Tepe Nautilus AVM İstanbul

Yeşilyurt AVM Samsun



ÇALIŞMA SAATİNİ 12:00 - 20:00'A ÇEKEN AVM'LER

Akhisar Novada Outlet

Akmerkez AVM İstanbul

Anatolium Bursa AVM

Bandırma Liman AVM

CarrefourSA Bursa AVM

City Center Outlet AVM İstanbul

İzmir Selway Outlet

Kanyon AVM İstanbul

NilüferkPark Bursa AVM

Novada Outlet Söke

Özdilek AVM Bursa

Suryapı Marka AVM Bursa



İçişleri: 149 bin 382 işyeri faaliyetlerine ara verdi

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il Valiliğine gönderilen corona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Corona virüs tedbirlerine uymayan işyeri işletmecileri hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

İşte kapatma kararı alan o markalar:

adL

Altınyıldız

Apple Store

Armağan Oyuncak

Avva

B&G

Bambi Ayakkabı

Benetton

Beymen

Boyner

Burberry

Chakra

Colin's

Columbia

Damat

Decathlon

Derimod

Desa

Divarese

Efor

English Home

Faik Sönmez

Fenerium

FLO

Flormar

Gant

GAP

Gratis

Greyder

GS Store

HD İskender

Inglot

İKEA

İpekyol

Joker Baby

Kahve Dünyası

Karaca

Kartal Yuvası

Kiğılı

Kiti Kate

Koton

Lacoste

LC Waikiki

Lufia

Lufian

Machka

Marks & Spencer

Mavi

Mudo

Nautica

Network

Peki Baby

Penti

Pidem

Roman

Samsonite

Sarar

Sephora

So CHIC

Superstep

ToysShop

Tumi

Twigy

Twist

Vakko

Vekem

W Collection

Yargıcı

Yves rocher

NOT:

KEPENK KAPATAN PERAKENDE DEVLERİNİ VE AVM'LERİ ALFABETİK OLARAK LİSTELEDİK. HER YENİ KAPATMA KARARINDA LİSTE GÜNCELLENMEKTEDİR.