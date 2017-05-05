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  4. 05 Mayıs 2017 13:12

İşte Türkiye'nin istediği s-400'lerin fiyatı

Moskova'nın S-400 hava savunma sistemi için Ankara'ya sunduğu satış teklifi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İşte Türkiye'nin istediği s-400'lerin fiyatı
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Rus televizyon kanalı RBK, Moskova'nın Ankara'ya S-400 hava savunma sistemi bataryalarını 500 milyon dolara satın alması için teklif sunduğunu iddia etti.

RBK televizyonunun Kremlin'e yakın olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Moskova'nın Ankara'ya S-400 füze bataryalarından her birini 500 milyon dolara satmaya hazır olduğu kaydedildi. Rus Sputnik haber ajansının RBK'nın aktardığına göre, bu bilgiyi, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın olan bir diğer kaynak da doğruladı. Rusya ise iddiaya ilişkin bir resmi açıklamada bulunmadı. 

PUTİN VE ERDOĞAN SOÇİ'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Haber, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından geldi. Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, iki liderin görüşmesinde S-400’lerin satışı konusunun da ele alındığını söylemişti. 

s400 füze savunma sistemi , türkiye , rusya