İthal etin önü açıldı

Hayvancılık, tarım ve karkas et ithalatında gümrük vergilerini düşüren ithalat rejimi kararı yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 27 Haziran tarihli sayısında yer alan ithalat rejimine ek karar uyarınca, büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranları yüzde 26’ya, karkas et ithalatında ise yüzde 40’a indirildi.

Karar kapsamında, adi buğday, mahlut, kızıl buğday ve bazı arpa çeşitlerinde Bosna Hersek’ten yapılacak ithalatta gümrük vergisi sıfırlanırken, AB-EFTA ülkeleri, Güney Kore ve diğer ülkelerden yapılacak ithalat için yüzde 40-45 aralığına indirildi. Cin mısır ve bu kapsamdaki diğer ithalat için ise Bosna Hersek dışındaki ülkelerden yapılacak ithalattan yüzde 25 de gümrük vergisi alınacak. Bu ürünlerde gümrük vergisi yüzde 130’lar civarında uygulanıyordu.

Dana kıymanın fiyatı marketlerde 40-43 TL arasında değişiyor.