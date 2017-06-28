İzni olmadan GSM hattı taşındı, tazminat kazandı

DSP Muğla İl Başkanı Ali Durna, GSM hattının haberi olmadan başka bir operatöre taşınması nedeniyle başlattığı hukuk savaşını kazandı. Mahkeme, 2 bin 500 lira tazminatın Durna’ya ödenmesine karar verdi.

Bodrum’da 2012 yılında bir otelde müdürlük yapan 51 yaşındaki Ali Durna, cep telefona gelen ’Hattınızın numara taşıma işlemi tamamlanmıştır’ mesajıyla şaşkınlık yaşadı. Konuyu araştıran Durna, kendi rızası olmadan GSM hattının farklı bir operatöre taşındığını föğrendi.

Aynı zamanda DSP Muğla İl Başkanı olan Ali Durna, konuyla ilgili olarak Bodrum 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Başkan Durna dava dilekçesinde, GSM firması ile Ankara Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’na yaptığı müracaatlar nedeniyle kendisine dönüş yapılmadığını, 8 yıldır kullandığı hattına icra geldiğini, firmanın yasal faizleriyle parayı kendisinden aldığını, mağdur olması nedeniyle 2 bin liralık maddi, 10 bin liralık manevi tazminat isteğini ifade etti.ÿ

GEREKÇE: KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Geçen ay sonuçlanan davada mahkeme, Ali Durna’ya 2 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti gerekçeli kararını ise şöyle açıkladı:

"Alınan bilirkişi raporunda hattın nakli ile ilgili belgedeki imzanın davacıya ait olmadığı tespit edilmiştir. Davacı maddi tazminat taleplerini delillendirememiştir. Bu durumda maddi tazminat talebinin reddi gerekmiştir. Ancak davacının izni, rızası ve talebi olmadığı halde hattının nakledilmesi ve bu nakil neticesinde borçlandırarak hakkında icra takibi yapılması, davalının müracaatlarına rağmen işlemlere devam edilmesi, davacının borçlu olarak nitelendirilmesinin davacı açısından manevi tazminat talebini haklı kılmaktadır.

Kişinin izni ve rızası olmadan hakkında işlem yapılarak borçlandırılması ve borçlu sıfatına almasına neden olunması kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Herkes dürüst ve borcuna sadık olarak toplumda yer edinme ve durumun sağladığı menfaate göre sosyal ve ticari işlemler yapma hakkına sahiptir. Davcının bu hakkı davalı tarafından yapılan işlemle ihlal edilmiştir. İhlalin ağırlığı ve ihlal edilen hakkın niteliğine göre davacının manevi tazminat tabelinin kısmen kabulüne karar verilmiştir."

Ali Durna, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtip, "Böyle talihsiz olaylarda kimse pes etmesin. Herkes adalete güvensin. İnsanlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.