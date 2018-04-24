Japonlar'dan flaş Türkiye kararı ! Çekiliyor mu ?

Nikkei Asian Review'daki habere göre Japon Itochu Türkiye'deki nükleer santral projesinden çekilme kararı aldı.



Fransız Engie ile Mitsubishi Türkiye’deki ikinci nükleer santralın inşaatı için 2013 yılında anlaştı. Nikkei Asian Review’un haberine göre projenin güvenlik maliyetlerinin yükselmesinden ötürü Mistubishi’nin ortaklarından Itochu projeden çıkma kararı aldı.

Japon tarafı için projenin yüzde 30’luk kısmının finansmanı konsorsiyum üyeleri tarafından karşılanacak geri kalan yüzde 70’lik kısım ise banka kredileriyle halledilecekti.

Sinop’a yapılacak ikinci nükleer santralde yüzde 51 Japon ortaklığı yüzde 49 Fransız ortaklığı olacak.

Proje için öngörülen maliyetin 2011’deki Fukushima Nükleer Santralı kazasının ardından 5 trilyon yeni (46.2 milyar dolar) aştığı tahmin ediliyor.