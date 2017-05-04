Jatomi Fitness için iflas kararı çıktı

Geride 40 bin kadar üyesi kalan Jatomi Fitness için mahkeme az önce iflas kararı verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin Türkiye’de bulunan varlıklarının satılması bekleniyor. Ancak, kayda değer bir varlığı bulunmayan şirkete yatırılan paraların geri alınması güç görünüyor.

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Malezya ve Enonezya’da 60 spor merkezi bulunan Jatomi Fitness Haziran 2016'da Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmuştu.

Türkiye'deki operasyonları mali sıkıntıya giren Jatomi için iflas erteleme başvurusu yapılmıştı. 10 ay kadar önce yapılan başvurunun görüşüldüğü İstanbul 16. Asliye Ticarat Mahkemesi'nde karar az önce çıktı. Mahkeme Jatomi Fitness (Pure Fitness Sportif Tesis İşletmeciliği Limited şirketi) için iflas kararı verdi. İflas kararına ilişkin kayıt 14:48 olarak açıklandı.

ŞİRKETİN TASFİYESİNE GEÇİLECEK

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İflas kararı sonrası şirketin dosyası, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderilecek. Oluşacak iflas idaresi, şirketin varlıklarını satarak borçların ödenmesi yoluna gidecek. Ancak, şirket avukatlarının karara itiraz etme hakları da bulunuyor.

Jatomi için yapılan iflas erteleme başvurusunda 5 yıllık zararın 77 milyon TL olduğu kaydedilmişti.