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  4. 01 Ağustos 2019 10:12

Kapadokya'ya gelen turist sayısında artış

Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin sayısı 2019’un ilk 6 ayında son 3 yılda yüzde 85 artarak 1 milyon 250 bine ulaştı. Kapadokya’ya en çok turist Asya ülkelerinden gelirken yıl sonuna kadar 3 milyon turistin ağırlanması bekleniyor.

Kapadokya'ya gelen turist sayısında artış
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Kapadokya, 2019 yılının ilk altı ayında İstanbul ve Antalya’dan sonra yabancı turistlerin en çok konakladığı üçüncü yer oldu.

Kapadokya’yı ziyaret eden yabancıların sayısı incelendiğinde ise Çinliler 156 bin ile birinci, Tayvanlılar 47 bin ile ikinci ve Güney Koreliler 42 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Son yıllarda turist sayısında yaşanan artışlarla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Kapadokya, 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.

İHA

turist , kapadokya
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