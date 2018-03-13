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  4. 13 Mart 2018 13:46

Kargo şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, kargo taşımacılığı hizmeti veren 9 şirket hakkında soruşturma başlattı.

Kargo şirketlerine soruşturma
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. AŞ (UPS) ile UPS'den uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan posta/paket/kargo taşımacısı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yoluyla ilgili kanun maddesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak 9 teşebbüs hakkında soruşturma başlatma kararı aldı. 

Haklarında soruşturma açılan teşebbüsler şunlar: 
Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık Lojistik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ, Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ, Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret AŞ, Solmaz Nakliyat ve Ticaret AŞ, STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti, Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. AŞ. 

AA

teşebbüs , şirket , kargo
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