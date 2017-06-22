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  4. 22 Haziran 2017 16:06

Katar şirketinden dev hamle !

Katar Havayolları, Körfez'de yaşadığı krize rağmen Amerikan Havayollarına talip oldu.

Katar şirketinden dev hamle !
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Katar Havayolları, Körfezdeki büyük krize rağmen, Amerikan Havayolları'nın yüzde 10'una talip olduğunu açıkladı.

Katar Havayolları, Körfezdeki büyük krize rağmen, Amerikan Havayolları’nın yüzde 10’una talip olduğunu açıkladı. Söz konusu oranın değeri en az 808 milyon dolar.

Amerikan Havayolları tarafından yapılan açıklamada Katar’ın, daha büyük birleşme ve satın almalarla ilgilendiği de belirtildi.

ŞİRKETİN YÖNETİM STRATEJİSİ DEĞİŞMEYECEK

Açıklamada, “Katar Havayolları’nın teklif ettiği yatırım, Amerikan Havayolları’nın talebi üzerine gerçekleşmemiş olup, hiçbir şekilde şirketin yönetim kademesi ve stratejisini değiştirmeyecektir” ifadesi yer aldı. Açıklamanın ardından Amerikan Havayolları’nın hisseleri yüzde 5 yükseldi.

UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Aralarında Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır’ın olduğu dokuz Körfez ülkesinin, terör destekçiliği yaptığı gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamasının ardından bu ülkelerden Orta Doğu’nun en büyük havayolu şirketine ambargolar başladı.

Körfez ülkelerinin hamlesine karşılık Katar Havayolları’da Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn’e uçuşlarını durdurdu.

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