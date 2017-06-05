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  4. 05 Haziran 2017 12:37

Katar'a bir darbe de havadan geldi !

6 ülkenin dipomatik ilişkileri kesmesinin ardından Dubai merkezli Emirates ve Flydubai, Katar'a uçuşları donduracak.

Katar'a bir darbe de havadan geldi !
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Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, terörizme destek vermekle suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından, Abu Dabi ve Dubai havayolu şirketleri de Katar’la uçuşları durdurduklarını açıkladı.

Dubai merkezli Emirates ve Flydubai şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri’nin Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı uyarınca yarın itibariyle Doha ile Dubai arasındaki tüm uçuşları durduracak.

Abu Dabi’nin devlete ait havayolu şirketi Etihad Airways de, yarın sabahtan itibaren Doha ile uçuşları yeni bir açıklamaya kadar durduracak. Şirketin sözcüsü, Abu Dabi’den Doha’ya son uçuşun bu gece yerel saatle 02:45’te gerçekleşeceğini duyurdu.

6 ülke Katar ile ilişkisini kesti6 ülke Katar ile ilişkisini kesti

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