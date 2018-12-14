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  4. 14 Aralık 2018 14:46

Kayseri esnafı gurbetçilere böyle satış yapıyor

Kayseri esnafı, sucuk ve pastırma satıkları gurbetçilerin gümrüklerden rahat geçebilmeleri için ürünleri baklava kutularına koyuyor.

Kayseri esnafı gurbetçilere böyle satış yapıyor
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Kayseri'de, sucuk ve pastırma satışı yapan esnaf, gurbetçilerin gümrüklerden rahat geçirebilmesi için ürünleri baklava ve lokum kutularına koyarak, paketliyor. Bazı Avrupa ülkelerinde hayvansal ürünlerin gümrükten geçirilmesine izin verilmediğini belirten satıcılar, bu yöntemi uyguladıklarını söyledi.

Memleketleri Kayseri’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeden önce sucuk ve pastırma alışverişi yapmayı ihmal etmiyor. Gurbetçiler, gümrüklerden geçirilmesi yasak olan hayvansal ürünlerden sucuk ve pastırmaları yanlarında götürmek isteyince satıcılar da yöntem geliştirdi. Sucuk ve pastırma satışı yapan esnaf, ürünleri baklava ve lokum kutularına koyarak, paketlemeye başladı. 

Kentteki sucuk ve pastırma satıcılarından biri, "Avrupa ülkelerinin bazıları et ve süt ürünleri konusunda çok hassasiyet gösterip, işi veteriner belgesi istemeye kadar götürüyor. Bazıları ise gümrükte direkt olarak Türkiye’den getirilen sucuğumuzu ve pastırmamızı çöpe atıyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın satın aldıkları pastırma ve sucuğu üzerinde baklama ve lokum fotoğrafı olan özel kutulara koyup, vakumluyoruz. Et ürünlerinin yurt dışına götürülmesi yasak. Biz de bunun için gurbetçilerimize ve yakınlarını ziyarete gidenlere kolaylık olsun, diye pastırmayı ve sucuğu baklava ve lokum kutularına koyuyoruz. Böylece gurbetçilerimizin bu tatları yurt dışına taşımalarına kolaylık sağlıyoruz" diye konuştu.

DHA

kayserili esnaf
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