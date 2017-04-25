Keskinoğlu satılıyor mu ?

Dünya Gazetesi’nden İmam Güneş’in haberine göre Türk tavukçuluk sektörünün en önemli firmalarından Banvit’i 470 milyon dolara satın alan Brezilyalı gıda devi BRF, Keskinoğlu tekrar radarına aldı. Banvit’ten önce Kesinoğlu ile uzun görüşmeler yapan şirketin bu görüşmeleri sonuca varamamıştı. Keskinoğlu’nu tekrar gündemine alan BRF bu kez anlaşma sağlamayı hedefliyor.

BRF’nin Türkiye’yi bir üs haline getirme amacı bulunuyor. BRF kanadından kendilerine resmi bir talebin henüz gelmediği belirten Kensinoğlu cephesi ise 2017 yılında herhangi bir satın alma veya birleşmeye sıcak bakmıyor. BRF’nin ayrıca Banvit ile olan satın lama işleminde de pürüz çıktı. Evrakları yetiştirilememesi nedeniyle 13 nisanda yapılacak satış 25 Mayıs’a ertelendi. BRF’nin operasyonel süreçlerde sıkıntı yaşadığı bu sıkıntının geçtiğimiz ay Brezilya’da yaşanan et skandalıyla ilgili olduğu belirtildi.

Merkezi Akhisar’da olan Keskinoğlu 75 ülkeye ihracat yapıyor. 1.2 milyar TL ciroya sahip şirketin çalışan sayısı 3 bin 600.