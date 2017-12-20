KFC Türkiye'nin sahibi değişti ! Onay çıktı...

ABD`li Yum Brands`in sahibi olduğu KFC Türkiye`nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group`a satışına ilişkin onay çıktı. Rekabet Kurulu, yapılan başvuruya ilişkin onay verdi.

Rekabet Kurulu, bir dizi birleşme satın alma işlemini karara bağladı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Turkent Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KFC Türkiye) kontrolü Abraaj Private Equity Fund VI L.P'ye geçti. Kurul'un onayı ile birlikte hisse devir sürecine geçilmiş oldu.



SÜZER, ABD'LİLERE SATMIŞTI



115 ülkede 19 binden fazla noktada hizmet veren KFC, Türkiye'ye 1989 yılında Süzer Grubu şirketleri arasında yer alan Turkent AŞ tarafından getirilmişti. Süzer Grubu ise 2013 yılında, Türkiye'deki franchise haklarını elinde bulundurduğu fast food zincirleri Pizza Hut ve KFC'yi elden çıkarmış ve işletme haklarını esas sahibi ABD'li Yum Brands'e satmıştı. Söz konusu ABD'li şirket ise o tarihten itibaren şirketin organizasyonunda ve restoranlarda hızlı bır değişim süreci başlatmıştı. Ayrıca firma Türkiye'de 2015 itibariyle İlk kez franchise sistemiyle büyümeye başlamış ve bu operasyon sonrasında şirketin Türkiye genelindeki şube sayısı 104'e yükselmişti.

Rekabet Kurulu, QNB Finansbank AŞ ile HSBC Bank AŞ arasında akdedilen Üye İşyeri Kullanım Programı Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.



REKABET KURUMU'NUN ALDIĞI DİĞER KARARLAR



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Veser Kimyevi Maddeler AŞ'nin belli oranda hissesinin Global Chemplast L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

WME Entertaiment Parent LLC ile Perform Group Limited tarafından PIMGSA LLP unvanlı ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin veren Kurul, Demir Sabancı tarafından nihai olarak kontrol edilen Sedes İç ve Dış Ticaret AŞ'nin hisselerinin belli oranının, Actera Grubu'nun işlemi gerçekleştirmek üzere kurduğu şirketler aracılığıyla devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol sağlanması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu ayrıca İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belli oranda hissesinin ve tek kontrolünün Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ tarafından devralınması işlemlerini onayladı.

Vilsan Veteriner Ticaret ve Sanayi AŞ'nin hisselerinin Intervet Holding B.V. aracılığıyla Merck & Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin veren Kurul, Migros Ticaret AŞ tarafından Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. AŞ hisselerinin yüzde 95,495’inin devralınması işlemine verilen koşullu izin kapsamında, elden çıkarılacak mağazalar arasında bulunan Keşan mağazası ve Erikli Keşan mağazasının kira sözleşmesinin devri yolu ile Altunlar Gıda İhtiyaç ve Tüketim Maddeleri San. ve Tic. AŞ’ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

QNB Finansbank AŞ ile HSBC Bank AŞ arasında akdedilen Üye İşyeri Kullanım Programı Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanındı.