Kimya sektöründeki iki dev şirket birleşti

Clariant ve Huntsman Corporation, eşit büyüklükteki iki şirketin tüm hisseleri kapsayan birleşmesine yönelik nihai anlaşmanın Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini açıkladı. Birleşme sonucu ortaya çıkacak şirketin adı Huntsman Clariant olacak.

Birleşme sonucu ortaya çıkacak şirketin adı Huntsman Clariant olacak. Tahmini 2016 rakamlarına göre iki şirketin birleşmesi, yaklaşık 13,2 milyar dolarlık satış, 2,3 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ve açıklama tarihi itibariyle yaklaşık 20 milyar dolarlık birleşik işletme değerine sahip, önemli bir küresel özel kimyasallar şirketi yaratacak.

Bu birleşme ile her iki taraf, birbirinin güçlü yanlarından faydalanma fırsatı bulacak ve potansiyeli yüksek son kullanıcı pazarlarında ve coğrafyalarda ciddi oranlarda büyüme imkanına sahip olacak. Huntsman Clariant sürdürülebilirlik alanındaki bilgi birikimini ortaya koyarak çok daha güçlü bir ortak inovasyon platformunu yönlendirecek. Tüm bu avantajların, yüksek kazançlar getirecek ve hisse değerlerini yükseltecek yeni ürünler geliştirilmesine olanak yaratması bekleniyor.

CEO YORUMLARI

Clariant CEO'su Hariolf Kottmann, “Bu, doğru zamanda yapılan mükemmel bir anlaşmadır. Clariant ve Huntsman çok daha geniş bir küresel faaliyet alanı elde etmek, sürdürülebilirlik değeri yüksek bir inovasyon gücü yaratmak ve yeni büyüme fırsatlarına ulaşmak için güçlerini birleştiriyor,” dedi. “Bu, tüm hissedarlarımızın çıkarına uygun bir gelişme olacak.” diyen Kottman “Peter Huntsman'la aynı stratejik vizyonu paylaşıyoruz ve onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Huntsman şirketinin Başkanı ve CEO'su Peter R. Huntsman ise şu yorumu yaptı:

“Bu birleşme beni çok heyecanlandırıyor ve son on yıldır hayranlık duyduğum ve çok güvendiğim Hariolf Kottmann'la beraber çalışacak olmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca onun, dünyanın dört bir yanındaki yetenekli iş arkadaşlarıyla yakın bir işbirliği içine girmek için de sabırsızlanıyoruz. Birlikte, özel kimyasallar alanında bize ciddi anlamda finansal güç ve esneklik sağlayacak bir birleşik bilançoya sahip, küresel bir marka yaratacağız.”

BİRLEŞMEYLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Tüm hisseleri kapsayan eşitlerin birleşmesi işlemi Clariant hissedarları: %52, Huntsman hissedarları: %48. Huntsman hissedarları, sahip oldukları her Huntsman hissesi için 1,2196 HuntsmanClariant hissesi alacak (mevcut Clariant hisseleri, Huntsman Clariant'ın bir hisse senedi olarak tedavülde kalacak) Yönetim Kurulunda Clariant ve Huntsman eşit şekilde temsil edilecek. Global Genel Merkez İsviçre, Pratteln'de Operasyonel Genel Merkezi ise Teksas, Woodlands'de olacak. Şirket, SIX İsviçre Borsası ve New York Borsası olmak üzere iki borsada da doğrudan işlem görmeye başlayacak.

DEĞER YARATACAK

Yeni şirket, daha güçlü bir teknoloji, ürün ve kadro birleşimiyle hissedarlar için değer yaratımını hızlandıracak. Birleşik şirketin, yaklaşık 400 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi üzerinden 3,5 milyar dolardan fazla değer yaratması bekleniyor. Yıllık sinerji projeksiyonunun tam seviyesine, birleşme işleminin kapatılmasından sonraki iki yıl içinde ulaşılacak. Bu sinerji, işletme maliyetlerinin azaltılması ve satın almanın geliştirilmesi yollarıyla gerçekleştirilecek. Hedeflenen sinerjiler, 500 milyon dolara kadar tek seferlik maliyetle beraber, birleşik şirketin toplam 2016 gelirinin yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyor. Ayrıca, ilave nakit vergi tasarrufları da olacak.

ZAMANLAMA

İki şirketin birleşme işleminin, Clariant ve Huntsman hissedarlarının onayları, düzenleyici makam onayları ve diğer standart kapanma koşullarına bağlı olarak 2017 yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Clariant ve Huntsman, gerekli düzenleyici makam onaylarının zamanında alınabileceğine inanıyor.