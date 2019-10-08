Kırmızı ete zam yolda

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Tüketim yüzde 40 daraldı. Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi. Zammın şimdilik bekletildiğini belirten Yücesan, balığın kırmızı ete alternatif olarak görüldüğünü, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete olan talebin artmasıyla zam yapılacağına işaret etti.



Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, elektrik ve doğalgaza son gelen zamlarla beraber maliyetlerin daha da arttığına, bu artışları kaldıramayan pek çok firmanın piyasadan çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Yücesan, şöyle devam etti:



“Yeni üretim yapılmıyor. Satışlar stoklar üzerinden yürüyor. Üretimdeki düşüşe yönelik TÜİK’in açıkladığı veriler eksik. Bu durum ‘daha uygun’ fiyatlı etin sağlanması için ithalat yoluna başvurmalarına yol açabilir. Kısır bir döngü bu. İthalat yapılır, üretim düşer, döviz kaybı yaşanır ama ucuzluk sağlanamaz. Bizim yurttaşa şunu söylememiz lazım: İthalatla ‘daha ucuz’ et sağlamaktansa bizim insanınımızın ürettiği olsun ama yüzde 20 zamlı olsun. Çünkü bizim elimizden bu kadar geliyor. Maliyetlerimiz sürekli artıyor.”