Kocaeli'de sigara satışına boykot çağrısı !

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası yönetimi, sigarada kar marjının düşmesi nedeniyle üyelerine boykot çağrısında bulundu. Oda başkanı Bayram Kütük, “Bizim bin 500 üyemiz var. Şu anda yaklaşık 200 tanesinde sigara satışı durdu. Kartonda (10 paket sigara) 5-6 lira olan kar marjımız bir grupta 3.7’ye bir başka grupta ise 4.1’e geriledi” dedi.

Ağustos ayında da asgari maktu vergi oranı artırıldı. Sigara fiyatları sürekli yükselirken fiyat artışını müşterilerine yansıtmak istemeyen büyük sigara üreticileri bakkalların kâr marjını düşürdü. Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası yönetimi firmaların bu kararına tepki göstererek, kent genelinde sigara boykotu çağrısı yaptı.

İŞTE TEMMUZ VE AĞUSTOS’TA GELEN ZAM ORANLARI

Bir paket sigara içindeki her bir dal sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 4 Temmuz’da 0,2679 TL’den 0,2895 TL’ye çıkmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya yükselmişti.

Asgari maktu vergi tutarı 0,3899 TL olunca paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 TL olarak korundu.

“YARI YARIYA KAR KAYBIMIZ VAR”

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, kar kaybının yarı yarıya olduğunu belirterek, “Karton başına 5-6 lira olan kar marjımız bir grupta 3.7'ye bir başka grupta ise 4.1'e geriledi. Neredeyse yarı yarıya bir kar kaybımız var. Bazı bölgelerde ve ilimizde sigara satılmaması yönünde eylemler yapılmaya başlandı” diye konuştu.

“KİTLESEL BİR KARŞI DURUŞ KARŞILAYACAĞIZ”

Kitlesel bir karşı duruş hazırlayacaklarının altını çizen Kütük, “Bin 500 üyemizden yaklaşık 200 tanesinde sigara satışları durdu. Biz yaptığımız satışın karşılığını almak istiyoruz. Ancak firmalar bunu yapmıyor. Bugün genel başkanımızla görüşeceğiz. Kitlesel bir karşı duruş için hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.