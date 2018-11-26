Konkordato ilan eden Hotiç için karar verildi

Türkiye'de 150 satış noktası bulunan 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç, 31 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak konkordato talep etmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise "Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır" denilmişti.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık süre vererek şirkete 3 kişiden oluşan konkordato komiseri atadı. Hotiç'ten alacağı olan banka, finans kurumları ve diğer şirket ve kişilerden oluşan yaklaşık 200 kadar alacaklıya firmanın 400 milyon TL borcu bulunuyordu. 150 kadar alacaklının müdahil olduğu davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Hotiç'in avukatı ile alacaklıları temsilen 100'e yakın avukat katıldı.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Mahkeme başkanı, davaya atanan komiser heyetinin sunduğu raporunda, şirketin faaliyetlerinin 3 aylık süre içinde olumlu şekilde ilerlediği yönünde görüş bildirdiğini açıkladı. Hotiç avukatı da bir yıllık kesin süre verilmesini, geçici komiser heyetinin de görevine devam etmesini talep etti.

ALACAKLILAR TEPKİ GÖSTERDİ: MARKA DEĞERİ YÜKSEK GÖSTERİLDİ

Söz alan alacaklı avukatları ise konkordato komiserinin hazırladığı rapora tepki gösterdi. Alacaklı avukatları, Hotiç bu süre içinde geçmiş döneme ait borçlarını ödediğini belirterek şirketin iflasını istedi. Bir alacaklı avukatı ise bilirkişinin Hotiç'in marka değerini fahiş miktarda hesaplandığını öne sürerek, "Hotiç'in marka değeri 150 milyon TL, borcu ise 400 milyon TL. Ancak, marka değeri 408 milyon TL üzerinde gösterilmeye çalışılıyor" dedi.

HOTİÇ AİLESİ KONKORDATO İLAN ETMEDEN ÖNCE YÖNETİMİ DEVRETTİ

Yine başka bir alacaklı avukatı ise Hotiç'in bütün yönetim kurulu üyelerinin konkordato ilan etmeden iki hafta önce yapılan genel kurul toplantısında istifa ettiklerini, Yönetim Kuruluna E.Ç. adlı bir kişinin bırakıldığını belirtti. Avukatlar Hotiç'in kardeş şirketi aracılığıyla da mal kaçırdığını iddia etti.

MAHKEME BİR YILLIK KESİN SÜRE VERDİ: BAŞARIYA ULAŞAMAZSA DERHAL RAPOR EDİLSİN

Hotiç'e bir yıllık kesin süre veren mahkeme heyeti, geçici komiser heyetinin görevine devam etmesine ve ayda bir mahkemeye rapor sunmasına, şirketin amaçladığı iyileşmenin gerçekleşmesinin tespit edilmesi veya konkordatonun başarıya ulaşamayacağının anlaşılması durumunda mahkemeye derhal rapor ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.