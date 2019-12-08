Köylüler icralık oldu, araziler kurudu

Elazığ'ın merkeze bağlı Kuyulu Köyü’nde faaliyet gösteren Kuyulu Sulama Kooperatifi 170 bin lira olan elektrik borcunu ödeyemedi ve faizlerle birlikte borç 474 bin lira oldu. Elektrik borcundan dolayı köylülerin tarlalarını sulamak için kullandıkları pompa istasyonlarının da elektrikleri kesildi. Sulama kuyularını kullanamayan köylülerin işledikleri binlerce dönüm arazinin ise kuruduğu öğrenildi.

“SULAMA KUYULARINI ONARDIĞIMIZ İÇİN ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEYEMEDİK”

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, 1960’lı yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ)tarafından Kuyulu Köyü’ne 22 tane sulama kuyusunun yapıldığını belirten Kuyulu Köyü Kooperatif Başkanı Mehmet Ateş, “Bu kuyular zaman içinde işlemez hale geldi, motor ve pompalarında sorunlar çıkıyor ve salma suyu tarlalara gitmiyordu.

Biz de 10 kuyuyu kendi cebimizden onardık ve 120 bin lira para ödedik. O dönem kooperatif olarak köylülerden 100 bin liranın üstünde alacağımız vardı o alacağımızı tahsil edemediğimiz için elektrik borcumuzu da ödeyemedik. Eğer elektrik borcunu ödeseydik bu seferde arızalı kuyuları yapamazdık ve yine mağdur olurduk” diye konuştu.

“SEKİZ BİN DÖNÜM ARAZİ KURUDU”

Geçen süreçte elektrik borçlarının faizleri ile birlikte 474 bin liraya çıktığını anlatan Ateş, “Bu borç yükünü ödeyemediğimiz için sulama kuyularını çalıştıran pompa istasyonlarının da elektriğini kestiler. Köylü bir ay boyunca tarladaki mahsulüne su veremedi ve verim düşüklüğü yaşadı. Kooperatifimiz kapatıldı. Şuan köyümüzde içmeye bile suyumuz yok. sekiz bin dönüm arazi kurudu” dedi.

“DSİ BİZLERE YARDIMCI OLSAYDI BORCUMUZU RAHATLIKLA ÖDERDİK”

Borcu ödeyecek güçlerinin olmadığının altını çizen Ateş, “Devletimizden destek istiyoruz. Bizimle ilgilenen yok. DSİ'ye kaç defa gittik. Bize motor vermiyorlar, boru vermiyorlar. Her şeyi kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. DSİ bizlere yardımcı olsaydı ve biz bu kuyularımızı yeniletmiş olsaydık elektrik borcumuzu rahatlıkla öderdik bu duruma da düşmezdik. Defalarca görüştük, ödenek yok diyorlar” ifadelerini kullandı.