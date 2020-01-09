Kozmetik devi Tekin Acar iflas etti

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz kozmetik sektörüne de sıçradı. Türkiye’nin en önemli kozmetik firmalarından Tekin Acar iflas etti. İstanbul 1. İflas Dairesi Tekin Acar’ın iflasına karar verdi.

Türkiye'nin en büyük kozmetik devlerinden biri olan Tekin Acar Kozmetik, iflas etti. Tekin Acar, onlarca seçkin AVM'de mağazalarıyla biliniyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstanbul 1. İflas Dairesi, Tekin Acar Büyük Mağazacılık A.Ş.'nin iflasına karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 26.12.2019tarih ve 2018/480 Esas sayılı yazıları ile İstanbul ticaret Sicilinin 549797 sicil nosunda kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. M. Meydan Sok. Beybi Giz K.15 No.1 D.55 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İİK. 177. Maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 26.12.2019 günü saat 14:25 itibariyle İFLASINA karar verildiği, iflas tasfiyesi dairemizin 2019/28 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmektedir.İİK.nun 166. maddesi gereğince bilgi edinilmesi tebliğ olunur. 07.01.2020"

İflas kararı sonrası şirketin internet sayfasına ulaşılamadığı görüldü. Şirket mağazalarını da bir bir kapatmaya başlamıştı.