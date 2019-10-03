Kozmetik ürünleri sektöründe büyük yükseliş

180 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör, 120 bin kişiye istihdam sağlıyor. Öyle ki son yıllarda kozmetik,gıdadan daha fazla tüketilir hale geldi. Kozmetiğe bütçe ayıran sadece kadınlar değil. Erkekler de, en az kadınlar kadar kozmetiğe bütçe ayırıyor. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadınlar ortalama ‘aylık’210 TL kozmetiğe bütçe ayırırken, bu oran erkeklerde ise 70 TL.

‘’Erkekler, en az kadınlar kadar kozmetik ürünlerine ilgi gösteriyor’’

URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, kozmetik sektörünün ekonomik büyüklüğünün dünyada 300 milyar doları bulurken Türkiye’de kozmetik pazarının 3.5 milyar dolara ulaştığının altını çizdi. Artık yabancı kozmetik markaları kadar yerli markalarında tercih edildiğini söyleyen Şerifoğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli kozmetik markası olan Uraw’ın büyüme hacminin buna en güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.

‘’Kişisel Bakımın Faturası Oldukça Kabarık’’

Son satın alma rakamlarına bakıldığında, kozmetik harcamasında kadınların alışveriş ortalamasının yüzde 80, erkeklerin ise yüzde 20 olduğunu kaydeden Şerifoğlu, erkeklerin de kozmetik ürünlerine olan talebinin arttığını belirtti. ‘’Özelikle son yıllarda yerli ve milli ürünlere olan ilgi artıyor. Buna en büyük etkenlerden biri de piyasaya sürülen ürünlerin organik ve yerli ve hesaplı olması. Hal böyle olunca yerli girişimci ve yatırımcı firmalar harekete geçti. Bizim dikkatimizi çeken özellikle erkeklerin kozmetik ürünlerine daha çok ilgi göstermeye başlaması. Bunların içinde saç bakım ürünleri, saç problemleri için serumlar ve saç spreyleri yer alıyor. Bunun üzerine bizde bu alanda AR-GE çalışmalarımızı arttırdık ve son 5 yılda yaptığımız çalışmalarda erkeklerin memnuniyeti arttı.’’dedi.

‘’Kozmetikte sektör büyüklüğü 11 milyar lirayı aşacak’’

URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, kozmetik sektörünün 2020 yılına kadar 15 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağını ve bunun büyük bir kısmının Türk kozmetik markalarının pazara yerleşmeye başlaması ile artacağını söylüyor.

Kadınlar, kozmetik ürünlerinde en çok makyaj malzemelerine ağırlık verirken, erkekler saç spreyi, saçserumu ve cilt bakım ürünlerini daha çok tercih ediyor.

Türkiye’deki ekonomik gelişmelere bağlı olarak, kozmetik pazarı her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor.

URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, ‘’TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi’nin son verilerine göre kozmetik sektörünün 9,4 milyar TL pazar payına sahip. Sektör, Türkiye dışında Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 180’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Pazar 120 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Bizde bu pastadan payımızı alıyoruz. Örneğin firmamız, Türkiye’nin yerli ve milli kozmetik markalarından biri. Bu işe ilk başladığımızda 20 kişi istihdam ediyordu. Şimdi ise bu rakam 45e yükseldi. Hedefimiz 1 yıl içerisinde 150 kişinin istihdamını sağlamak’’ dedi.

Merdivenaltı ürünlere dikkat!

Türkiye’nin en prestijli yerli kozmetik markalarındanbiri olan URAW, Avrupa ve Amerika’da da ilgigörüyor. Öyle ki markanın özellikle erkekler içinhazırlanan Mavi Serum ürünü yabancı pazarda da talepgörüyor. Şerifoğlu, sektörün en büyük sorunununtaklitle ilgili olduğunu kaydetti: “Bazı e- ticaret siteleritarafından orijinal diye satışa sunulan ama aslında taklitolan kozmetik ürünleri hem tüketiciyi sağlığından hem de parasından ediyor. Merdivenaltı ürünlerin içerisindene olduğu bilinmeyen maddeler kullanıyor. Bu temizlik ürünlerinde kullanılan malzemeler bile olabiliyor, örneğin camsil saç serumu diye bu taklit ürünlerin içinde kullanılabiliyor. Sosyal medyadan insanları defalarca uyardık. Ürünü alırken dikkatli olmalarılazım. Merdiven altı ürünler zaten adı üzerinde ‘merdiven altı’! Bunların hiçbir şekilde izinleri, testleri,analizleri olmadığı için insanlara nasıl bir yan etkisi olacak bilinmez. Hiçbir belgeleri de yok. Biz bukonuda tüketicilere uyarıları yapıyor ve ürünleri satın alırken orijinal bandrollü olmasına, firmanıntanınırlığına, sertifikalarına ve Bakanlık onaylarınadikkat etmeleri hususunda bilgilendiyoruz.’’

‘’Taklit ürünler en büyük sorun’’

Taklit ürünler tüketicinin sektöre olan güvenini büyükölçüde sarsıyor. Bu durum hem sektöre hem ekonomiye hem de tüketiciye büyük ölçüde zararveriyor. Şerifoğlu, ‘’2010 yılından bu yana perakendesektöründe olan biri olarak, en önemli değerlerimizdenbiri koşulsuz müşteri mutluluğu ve güveni olan birmarka olarak, yüzde yüz orijinal kozmetik ürünlerimizitüketicilerimizle buluşturuyoruz.’’ dedi.