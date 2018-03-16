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  4. 16 Mart 2018 14:42

Kurduğu şirketi 100 milyar dolara geri alacak !

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticisi Qualcomm'un kurucusu, şirketi geri satın almak için kolları sıvadı.

Kurduğu şirketi 100 milyar dolara geri alacak !
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Singapurlu işlemci üreticisi Broadcom’un Qualcomm için verdiği 120 milyar dolarlık satın alma teklifi masada kalmıştı. Teknoloji tarihinin en büyük anlaşması olması beklenen ancak sürpriz şekilde suya düşen düşen teklifin ardından, Qualcomm’un kurucusu ve eski başkanı şirketini hissedarlardan geri satın almaya karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Broadcom’un Qualcomm’u satın almasının ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kanun hükmünde bir kararname imzalamış ve satın almayı engellemişti.

89 milyar dolar pazar değerine sahip olan Qualcomm, 1985 yılında Paul Jacobs tarafından kurulmuştu. Şirket günümüzde satışa sunulan akıllı telefonların neredeyse tümünde kullanılan mobil işlemcileri üretiyor.

Financial Times’ın haberine göre, Jabobs suya düşen Broadcomm anlaşmasının ardından yönetim kuruluna şirketi satın almak istediğini iletti.

Jacobs, 120 milyar doları reddeden Qualcomm’u geri satın almak için küresel yatırımcılardan destek istedi. Bunlar arasında, 100 milyar dolarlık mega bir teknoloji fonunu yöneten Japonya merkezli SoftBank’ın da bulunduğu belirtildi.

SoftBank, aralarında Uber, WeWork, SoFi ve Slack’in de bulunduğu birçok Amerikalı teknoloji şirketinin hisselerine sahip.

Kurucuların şirketlerini hissedarlardan geri alması ve özelleştirmesi Silikon Vadisi için alışılmış bir durum. Bunlardan en ünlüsü ise Dell’in kurucu CEO’su Michael Dell’in 2013 yılında 25 milyar dolar karşılığında şirketini geri almasıydı.

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