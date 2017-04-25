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  1. 25 Nisan 2017 13:00

Louist Vuitton'dan dev satın alma !

﻿Dünyacan ünlü Louis Vuitton’un sahibi Fransız milyarder Bernard Arnault, Christian Dior'u satın aldı.

Louist Vuitton'dan dev satın alma !
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Fransız milyarder Bernard Arnault, Christian Dior’u satın alarak moda dünyasındaki yerini giderek sağlamlaştırdı ve Dior’u Louis Vuitton’un operasyonlarına dahil ederek lüks imparatorluğunu bir kademe daha geliştirdi.

Louis Vuitton’un (LVMH) sahibi Fransız milyarder Bernard Arnault, Paris merkezli moda evi Christian Dior’u 12.1 milyar avro (13.2 milyar dolar) karşılığında satın alarak moda dünyasındaki en büyük satın almalardan birini gerçekleştirdi.

Planlanan ödeme akışının ardından LVMH; Lady Dior çantalar, kadınlara özel olarak tasarlanan gecelikler ve erkek-kadın hazır giyim moda ürünleri sunan Christian Dior’u kendi bünyesine katmış olacak.

Bernard Arnault’un ailesi, ayrıca LVMH hisselerinin yüzde 47’sinin sahibi konumundaydı. Bu hisselerin dahilinde ise Dior parfümleri ve güzellik ürünleri de çoktan LVMH kapsamında bulunuyordu. Christian Dior’un moda ürünleri ile güzellik ürünleri LVMH satın almasıyla birleşerek kurumsal yapının sağlamlaşmasını da kolaylaştırmış durumda.

Satın alma haberinin ardından LVMH hisselerinin değeri 3.2 oranında yükselirken, Dior yüzde 13 gibi sert bir yükseliş gerçekleştirdi.

Dior yatırımcıları ise ödemelerini nakit ya da Hermes International hisseleri üzerinden yapabiliyor. LVMH’nin rakibi konumunda bulunan Hermes’in hisseleri ise 2008 yılının sonundan itibaren yüzde 351 oranında yükselmişti. Bu satın almayla birlikte ise Hermes hisselerinin yüzde 4 oranında düştüğü görüldü.

 
Tasarımcı Christian Dior, Marcel Boussac adlı iş adamının desteğiyle 1946 yılında moda evini açmıştı. Daha sonra; parfüm, saat ve aksesuar gibi farklı alanlara da yayılan ve New York, Londra, Tokyo gibi büyük şehirlere adım atan moda evi hızlı bir büyüme gerçekleştirmişti. Pierre Cardin ve Yves Saint Laurent gibi tasarımcılar da erken dönem kariyerlerinde Dior moda evi için çalışmışlardı. Christian Dior 1957 yılında hayatını kaybetmişti.

Louis Vuitton , Christian Dior