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  4. 30 Mayıs 2017 10:30

Mavi Jeans'te flaş gelişme

Mavi Giyim'de halka arz fiyat aralığı 43 ile 51 TL arasında olacak.

Mavi Jeans'te flaş gelişme
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Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi’nin halka arzı için talep toplama 8-9 Haziran’da gerçekleşecek ve fiyat aralığı 43 ile 51 TL arasında olacak.

Bloomberg'ün haberine göre şirketin üst yönetimi halka arz için bugün yurt dışında yatırımcı turuna çıkıyor. Halka arzın 14 Haziran'da tamamlanması öngörülüyor.

Mavi Giyim'den daha önce yapılan açıklamada, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait yaklaşık yüzde 50 hissenin halka arza konu olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, gelen talebe bağlı olarak sermayenin yüzde 15'i aşmayacak şekilde ek hisse de halka arz edilebilecek.

Halka arz yurtdışı kurumsal yatırımcılar ile yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik olacak.

2016 CİROSU 1,3 MİLYAR LİRA

Açıklamada, şirketin sermayesine ilişkin bir bilgi yer almazken; Mavi Giyim'in 2016 mali yılında konsolide gelirleri 1.3 milyar lira, faiz, amortisman, vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 170.2 milyon liraolarak gerçekleşti.

 Halka arzın global koordinatörü Goldman Sachs olarak belirlenirken, yurtdışı talep Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafından toplanacak. Yurtiçinde ise koordinatörlüğü İş Yatırım üstlenecek

halk arz , hisse senedi , mavi jeans , borsa