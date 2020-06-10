Meslek kuruluşlarının mali kaynakları Hazine’ye bağlandı

Tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idarelerini belirleyen cumhurbaşkanı kararında değişiklik yapan karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Buna göre, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardım sandıkları dışında kalan, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığının aldığı bu kararı Hazine ve Maliye bakanı yürütecek.

Açıklama metni şöyle:

“Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında açılmış hesaplan dışında kalan hesaplarda tutulan malî kaynakları ile özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıklan haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlan ve bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarruftan altında bulunan her türlü malî kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilir.”