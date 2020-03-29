MHP'den dikkat çeken çağrı: Çöp ithalatı durdurulsun

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken MHP'den dikkat çeken çöp ithalatı durdurulsun çağrısı geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, AK Parti hükümetine "Üste para vererek virüs ithal etmeyelim. Kovid-19 salgınının önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurulmalı" diye seslendi.

İKİ BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Hidayet Vahapoğlu, "Üste para vererek virüs ithal etmeyelim. Geri dönüşüm gerekçesi ile çöpünü ithal ettiğimiz ülkelerin tamamı koronavirüsten kırılıyor. Kovid-19 salgınının önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurulmalı" dedi. Vahapoğlu bu konuda Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarına çağrıda bulundu.

TÜRKİYE'NİN ÇÖP İTHALATI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye aralarında İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Belçika, Hollanda ve Almanya'nın bulunduğu çok sayıda ülkeden aylık 50 bin tona yakın çöp ve plastik atık ithal ediyor.

Türkiye 2014 yılında 45.3 milyon dolar plastik atık ithal ederken bu miktar 2018 yılında 116.4 dolara yükseldi. Ocak–Ağustos 2019 döneminde ise 73.4 milyon dolara ulaştı.

Doğada çözülmesi yüzlerce yıl süren plastik atıkların geri dönüşümünde çok yüksek enerji harcanıyor ve hava kirliliğine yol açıyor.Havaya karışan bu atıklar yağmur ile toprağa karışarak hem toprağı kirletiyor hem de yeraltı sularını zehirliyor. Çöp ithal ettiğimiz ülkelerden özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere korona virüs ile mücadelede zor günler geçiriyor.