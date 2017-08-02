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  4. 02 Ağustos 2017 19:17

Migros ve Kipa'nın 20 mağazasını devraldı

Carrefoursa, Migros ve Kipa'nın toplan 20 mağazasını devraldığını açıkladı.

Migros ve Kipa'nın 20 mağazasını devraldı
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Carrefoursa, 12'si Migros 8'i Kipa olmak üzere 20 mağazayı devraldığını açıkladı. Söz konusu devralma işlemlerinin toplam bedeli ise 20 milyon TL +KDV olarak açıklandı. Devri yapılan mağazaların Ege Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa") arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen;

12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV'dir.

Şirketimiz bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu karar, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır."

Hürriyet

kipa , devir , migros
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