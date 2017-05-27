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  4. 27 Mayıs 2017 13:27

MKE'de imzalar atıldı, Araplara satılacak

MKE, BAE'ye gelecek yıl teslim edilmek üzere 20 milyon dolarlık mühimmat anlaşması imzaladı.

MKE'de imzalar atıldı, Araplara satılacak
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Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE)  Kurumu, yurt dışı pazarlara açılma konusundaki çabalarını artırarak sürdürüyor.  Kurum son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ihtiyaçlarını karşılamak  amacıyla 20 milyon dolarlık yeni bir ihracat anlaşmasına imza attı.

Savunma sanayisinde yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı  Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren MKE, yurt dışı  pazarlara yönelik olarak da arayışlarını sürdürüyor.

Geçen yıl 118 milyon dolarlık savunma sanayisi ürünü ihracatı  gerçekleştiren MKE, bu alanda en fazla ihracat yapan kurumlar sıralamasında  üçüncü sırada yer aldı.

MKE, 2 yılda bir düzenlenen Ortadoğu'nun en büyük, dünyanın önde gelen  savunma sanayisi fuarları arasında yer alan IDEX 2017 Uluslararası Savunma  Konferansı ve Fuarı kapsamında, başta yenilikçi ürünleri olmak üzere sahip olduğu  kabiliyetleri sergiledi.

Kurum yöneticileri, ayrıca BAE'nin başkenti Abu Dabi’de savunma  sanayisinin dünyada önde gelen şirketlerinin de katılım gösterdiği fuarda çok  sayıda heyetle bir araya geldi.

Bu kapsamda, BAE Hava Kuvvetleri ile yapılan görüşmeler sonucunda, MKE  tarafından 2018 yılında teslim edilmek üzere toplam tutarı 20 milyon doları bulan  bir mühimmat anlaşması imzalandı.

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE  ile MKE arasında güçlü iş birliği bulunduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı destekli bir Ar-Ge projesiyle yeni  geliştirdikleri mühimmatı IDEX 2017 Fuarı sırasında BAE Hava Kuvvetleri  yetkililerine anlatma fırsatı bulduklarını ifade eden Taşkın, "Hemen deneme alımı  talep ettiler. Bir ay içinde deneme için mühimmatı ürettik. BAE tarafı hemen  teslim alarak 2 hafta içinde testini yaptı ve akabinde de 2018 yılında teslim  edilmek üzere 20 milyon dolar tutarında anlaşma yaptık. Bu ihracat, bilhassa  yenilikçi ürünlerin Ar-Ge'den siparişe dönüşme sürecinde rekor bir başarıdır."  diye konuştu.

Türkiye ve BAE arasında, her iki ülke savunma sanayisi  kabiliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin esas ve prensiplerin belirlendiği  "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri  Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat  Muhtırası" Bakanlar Kurulunca onaylanarak 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de  yayımlanmıştı.

İki ülke arasında savunma sanayi ve diğer sanayi alanlarında somut iş birliği ortaklığının tesis edilmesini amaçlayan bu anlaşmanın ardından MKE’nin  söz konusu ihracat bağlantısı bu çalışmaların ilk meyvesi olması açısından önem taşıyor.

 

AA

mke , bae