Modanisa Modest Fashion Week, Londra’da…

Modanisa Modest Fashion Week, muhafazakâr giyim sektörünü dünyaya tanıtmak, sektörün önde gelenleri arasında ağ kurmak ve trendlere yön vermek amacıyla düzenlenen dünyanın en prestijli muhafazakâr moda etkinliği olma yolunda güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

2016 İstanbul Modest Fashion Week başarısından sonra, bu yıl Modanisa ana sponsorluğunda düzenlenen “London Modest Fashion Week”, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen muhafazakâr modacıları, ünlü moda bloggerlarını moda severler ve muhafazakâr giyim sektörünün temsilcileri ile 15 - 16 Nisan 2017 tarihleri arasında Londra’nın ikonik mekanlarından Olympia’da bir araya getiriyor. Türkiye, İngiltere, Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devetleri başta olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden müslüman tasarımcılar, sektör liderleri iki gün boyunca muhafazkar giyim endüstrisine yön verecek tasarımları ve trendleri paylaşacak, yeni işbirliklerine imza atacaklar.

14 Nisan’da The Ritz London’da High Tea buluşması ve Londra Moda Turu ile başlayacak olan etkinlik, 15 Nisan’da Amerikalı yönetmen Samah Safi’nin Modanisa sponsorluğunda hazırladığı “Just Like You” kısa filmi ve Modanisa Fashion Show ile görkemli bir açılışa sahne olacak.

“İlham Veren Müslüman Kadınlar, Global Marka Yolculuğu, Dünya Başörtü Trendleri’’ gibi dikkat çekici başlıklar altında dünyaca ünlü muhafazakâr kadınların konuşmacı olarak katılacağı ve zengin içerikli talk showların da yer alacağı etkinlik, katılımcılara dolu dolu renkli bir hafta sonu vadediyor.

Somali asıllı Amerikalı dünyaca ünlü model Halima Aden Modanisa Defilesinde podyuma çıkacak ve modaseverlerle buluşacak. Organizasyon biletleri şimdiden tükendi!

Think Fashion’ın süpervizörlüğünde gerçekleşecek ve tüm dünyanın heyecanla beklediği organizasyonda, katılımcılar defile ve talk showları izleyebilecek, organizasyon partneri ‘London Muslim Lifestyle Show’da gerçekleşen etkinliklere katılabilecekler.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği “Modanisa London Modest Fashion Week” için geri sayım başladı.

www.londonmodest.com

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