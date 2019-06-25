Motorin ve çay derken bir zam daha ! Zamlar üst üste geldi...

23 Haziran seçimlerinin ardından geçen iki günde vatandaş üç zam haberi aldı. Önce motorine sonra çaya sonra da şekere zam geldi. Ekonomistler zamların artabileceğini söylüyor.

Her seçim döneminden sonra ortaya çıkan zam geleneği 23 Haziran sonrasında da bozulmadı. Seçimin ardından geçen 2 günde önce motorine 23 kuruş, sonra kuru çaya yüzde 15 daha sonra da şekere yüzde 16 zam yapıldı. 3 ürün de tüketimi çok fazla olan ve vatandaşın cebini doğrudan etkileyen ürünler. Yapılan zamların enflasyonu da etkilemesi bekleniyor.

EKONOMİST ŞAHİNÖZ: FİYAT ARTIŞLARI GELECEK

Ekonomist Erkin Şahinöz konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Hem özel sektörden hem de devletten fiyat artışları geleceğini söyleyen Şahinöz, “Neden gelecek? Çünkü seçim öncesinde tuhaf, anormal bir şekilde harcamalar yapıldı. Vergilerde indirimlere gidildi. Bunun sürmesi mümkün değil. Bütçe açığı çok arttı. Bu açığın toparlanması lazım. Bu ne demek? Vergi artışı demek.” açıklamasında bulundu.

“YÜKSEK KURDAN ALINAN ÜRÜNLERLE ÜRETİM YAPIYORLAR”

Firmaların da zam yapacağını düşündüğünü söyleyen Şahinöz, “Çünkü firmalar geride kalan aylarda daha önce daha önce düşük kurdan aldıkları ürünleri sattılar. Ama bugün yüksek kurdan aldıkları ürünler ile üretim yapıyorlar. Dolayısı ile fiyat artışları kaçınılmaz.” dedi.