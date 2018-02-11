Murat Ülker'den çalışanlarına kredi mektubu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği mektuba göre söz konusu 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlandı.

Murat Ülker çalışanlarına hitaben yazdığı mektupta, “Bankaların her yıl gerçekleştirdikleri olağan bilgilendirme toplantısını bu yıl 6 Şubat’ta yaptık. Söz konusu toplantı öncesi ve sonrası bir takım mesaj gruplarında şirketimiz ile ilgili mesnetsiz söylemlerin yer aldığı yazışmalar tarafıma ulaştı. Bu ifadelere itibar etmeyeceğinize dair güvenim tam olmakla birlikte yine de şeffaf iletişim kurallarımız çerçevesinde sizleri bilgilendirmek istedim” dedi.

1 MİLYAR DOLARLIK KREDİ

Ülker’in mektubunda verdiği şu mesajlar dikkat çekti:

“Bankalarla yaptığımız olağan toplantıda, Yıldız Holding’in kesinleşmemiş 2017 finansal sonuçları ile 2018 projeksiyonları hakkında bilgilendirmede bulunduk. Bu toplantıda bankalar, işlerimizin vadesine uygun düşmeyen kredi vadelerindeki çelişkiyi ortadan kaldırmak ve grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak gayesiyle ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak yeni bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Dün itibarı ile toplantıda vardığımız mutabakatın ilk adımı olarak, 1 milyar dolar tutarındaki, arzu ettiğimiz krediyi, uzun vadeli ve istediğimiz şartlarda almış bulunuyoruz.



FİNANS SEKTÖRÜNÜN GÜCÜ

Türkiye’nin en büyük bankalarının, ülkemizin en büyük global şirketlerinden birine uzun vadeli sendikasyon kredisi verilmesi konusunda bir araya gelmeleri ve bu anlayışın yerleşmesi, bize Türk finans sektörünün gücünü göstermekle kalmıyor. Ayrıca, Türk bankacılığının ülke ekonomisindeki sorumluluk bilincinin, Türk iş insanlarının teşebbüs ruhuyla buluşmasına da işaret ediyor. Türk ekonomisinin istikrarına, globalleşen holdingimize ve en iyi örneklerinden olduğumuz Türk girişimciliğine güveni de gösteriyor. Halka açık şirketlerimizin mevcut borsaperformanslarının genel endeksin üstünde seyretmesi de, dayanaksız söylemlerle algı operasyonu yürütenlerin gayretlerini boşa çıkarıyor. Demem o ki; işimizi her gün daha iyi yapmaya, birlikte üretmeye, beraber başarmaya devam ediyoruz.”

Bloomberg haber ajansı Yıldız Holding’in 10 banka ile masaya oturup kısa vadeli kredileri uzun vadeye döndürecek bir kredi yapılandırması istediğinü öne sürmüş, şirketten sözkonusu ajansa ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda ise “Mali yapımız kuvvetli, bankalar bize uzun vadeli sendikasyon kredisi teklif etti” denilmişti.

12 milyar dolarlık ciroya ulaştı

ÜLKER Grubu ulaştığı 12 milyar dolarlık (45 milyar TL( ciro ile Koç Holding'in 2016 yılında ulaştığı 70 milyar liralık konsolide cirodan sonra Türkiye'nin yüksek cirolu grupları arasında yer alıyor.

Ülker Grubu'nun çatuı şirketi Yıldız Holding 2014 yılında İngiliz bisküvi devi United Biscuits'i yaklaşık 3 milyar dolara satın almıştı.

Yıldız Holding ayrıca dünyanın Premium çikolata markalarından Godiva'yı ve ABD'nin köklü şekerleme şirketi DeMets'i de bünyesinde bulunduruyor. Grup Şok, DiaSa gibi mağaza zincirlerini de satın alarak dikkat çekmişti.