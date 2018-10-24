Naifoğlu Holding’den enflasyonla mücadeleye tam destek

Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli sermayeye sahip lider şirketlerinden Naifoğlu Holding 30 yıldır olduğu gibi bugün de, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle çalıştığını bu hedefe ulaşmak için ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı görev ve sorumluluk olarak gördüğünü açıkladı. Naifoğlu Holding bünyesinde bulunan ülke genelinde yaklaşık 40’a yakın bayisi bulunan akaryakıt sektörünün öncü isimlerinden Class Petrol ve Norm Gaz’da, bu kapsamda Benzin, Motorini LPG ve regüle olmayan seçili ürünlerinin satışlarında yılsonuna kadar %10 indirim yapacağını ifade etti.

Mahsun Uslu: Topyekûn mücadelede ülkemiz kazanacak

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu , “Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile hizmet veren Naifoğlu Holding olarak tüm şirketlerimizle Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekûn Mücadele hareketine yerli ve milli markamız Class Petrol ve Norm Gaz markamızla tam destek veriyoruz. Bu kapsamda, enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye için, ülkemiz için, vatanımız ve de milletimiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız. Bu topyekûn mücadelede elbette Türkiye kazanacak, buna inancımız tam” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE ‘CLASS PETROL’DEN TAM DESTEK

Naifoğlu Holding’e ait olan Class Petrol ve Norm Gaz şirketlerinde enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyon etkisini aşağıya çekmek amacıyla tüm satış noktalarında, sene sonuna kadar Benzin, Motorin ve LPG’de yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca Class Petrol’e ve Norm Gaz’a ait 40’a yakın akaryakıt istasyonlarında ve belirli market ürünlerinde de yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim yapılacağı açıklandı.