Meteoroloji uyardı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
Meteoroloji uyardı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvuru yaptı
AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvuru yaptı
Diyanet 2019 yılı fitre bedelini belirledi
Diyanet 2019 yılı fitre bedelini belirledi
Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum
Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum
Bilim insanlarından skandal çağrı: Kedi nüfusunu azaltalım !
Bilim insanlarından skandal çağrı: Kedi nüfusunu azaltalım !
Anayasa Mahkemesinden 'askerlikte yaş' kararı
Anayasa Mahkemesinden 'askerlikte yaş' kararı
Facebook'ta bir skandal daha ! Kredi kartı bilgileriniz tehlikede
Facebook'ta bir skandal daha ! Kredi kartı bilgileriniz tehlikede
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 09 Nisan 2019 16:13

O banka 1.600 kişiyi işten çıkaracak

Societe Generale, kârını artırmak için dünya genelinde 1,600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

O banka 1.600 kişiyi işten çıkaracak
A+ A-

Fransa'nın üçüncü büyük bankası Societe Generale geçen yılki zayıf performansının ardından kârını artırmak için başta kurumsal ve yatırım bankacılığı kollarında olmak üzere dünya genelinde 1,600 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

SocGen, piyasadaki sert gerilemenin dördüncü çeyrekte bilançosunu bozması ardından Şubat ayının başında kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında maliyetlerini 500 milyon euro (563 milyon dolar) düşüreceğini açıklamıştı.

Dördüncü çeyrek bilançosundaki zayıflık bankayı kârlılık ve gelir artışı hedeflerini düşürmeye zorlamıştı.

SocGen, Fransa'da 750 kişiyi işten çıkaracak ve bu ülkede tüm işten çıkarmalar gönüllülük esasına dayanarak yapılacak.

Diğer işten çıkarmalar, başta New York ve Londra olmak üzere Fransa dışında yapılacak. Bu kentlerde ise banka, çalışanları işten çıkarabilecek.

, personel , banka , çalışan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM