Advertisement Advertisement
Karamollaoğlu-Akşener görüşmesi sonrası ilk açıklama
Karamollaoğlu-Akşener görüşmesi sonrası ilk açıklama
2018'de kaç gün resmi tatil var ?
2018'de kaç gün resmi tatil var ?
İki ilde korkutan deprem ! Kaymakam yaralandı
İki ilde korkutan deprem ! Kaymakam yaralandı
İstanbul'da 2 bin polisle dev operasyon ! Giriş-çıkışlar tutuldu
İstanbul'da 2 bin polisle dev operasyon ! Giriş-çıkışlar tutuldu
YDS sonuçları açıklandı... Sonuçları sorgulayın...
YDS sonuçları açıklandı... Sonuçları sorgulayın...
Gazi Üniversitesi karıştı; çok sayıda gözaltı var !
Gazi Üniversitesi karıştı; çok sayıda gözaltı var !
Bakan açıkladı: Bunu yapana çok ağır ceza geliyor
Bakan açıkladı: Bunu yapana çok ağır ceza geliyor
Otomobil alacaklara seçim öncesi ÖTV müjdesi !
Otomobil alacaklara seçim öncesi ÖTV müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 26 Nisan 2018 15:37

O inşaatlara KDV istisnası geliyor

Organize sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak

O inşaatlara KDV istisnası geliyor
A+ A-

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Buna göre, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payı esasına dayanan vergilendirme modeline geçiliyor.

OSB ve KSS'lerin inşasına ilişkin de istisna düzenlemesi yapılırken, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak. Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayiinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek, KDV'nin uygulanmaması sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri de KDV'den muaf tutuldu. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ne göre kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV'den istisna olacak.

Faydalı ömrünün tamamlayan makine ve teçhizata ilişkin KDV'nin indirimlerden çıkarılmasına gerek olmayacak. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra ciro primi, iskontolar, garanti ve reklam giderleri nedeniyle ödenen KDV'nin iadesine de imkan tanınacak.

AA

kdv , inşaat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM