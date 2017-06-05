O işletmeler artık vergi ödemeyecek!

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın da bulunduğu toplantıda bir konuşma yapan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Bakan Ağbal’dan bazı taleplerde bulunarak, “Piyasada sıkıntı olduğunda vergisini düzenli ödeyemeyenler için yapılandırma yapıyoruz. Bizler vergilerimizi af kanunları ile yapılandırarak değil, ödenebilir bir oranda olmasını ve zamanında eksiksiz ödemek istiyoruz. Çünkü vergisini düzenli ödeyenin suçu ne? Vergisini düzenli ödeyene de ödül verelim. Bu konuda hükumetimiz tarafından uygulamaya konulan vergisini düzenli ödeyen mükellefler için vergi indirimini önemsiyoruz ve çok olumlu buluyoruz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Bakan Ağbal’dan Malatya için önemli isteklerde bulunacaklarını ifade ederek, özellikle şeker fabrikasının Yazıhan ilçesine taşınması için Bakan Ağbal’dan destek istedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de davetlerini kırmayarak Malatya’ya geldiği için Bakan Ağbal’a teşekkür etti.

Malatya’nın gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran Tüfenkci, “Biz Malatya olarak diğer ilerle nasıl rekabet edebiliriz, dünyayla nasıl rekabet edebiliriz bunu düşünüyoruz. 350 milyon dolar ihracat Malatya için başarı değil. Biz bu ihracatı nasıl 1 milyar dolarlara çıkarabiliriz bunu düşünüyoruz. Bunu Antep, Kayseri başarıyorsa bizim de başarmamız gerekiyor. Ama bunlar için altyapı lazım. Bizim limanlara hızlı bir şekilde erişmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci: Terör bir insanlık suçu

Bakan Tüfenkci, önceki gün İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını da kınayarak, “Terörün bir insanlık suçu olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Terörü bir insanlık suçu olarak görmediğimiz sürece, senin teröristin, benim teröristim, mantığı içerisinde hareket ettiğimiz sürece terörü bitirme şansımız yoktur. Terörün dini, milliyeti, yeri, zamanı, zemini yoktur. Geçtiğimiz zamanlarda bu terör Türkiye’deydi, şimdi İngiltere’de, Fransa’da, Orta Doğu’da bu terör her yerde terördür. Dolayısıyla teröre karşı ortak duruşumuzu her zaman göstermemiz lazım. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Malatya'yı çok iyi gördüğünü ifade ederek, Malatya’nın daha iyisine layık olduğunu kaydetti. Ağbal, “İnşallah hep beraber bunu başaracağız, bakanlık olarak Malatya'nın bütün meselelerini, para da dahil olmak üzere ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Bütün Memleket bizim, memlekette huzur olsun, kardeşlik olsun, birlik ve beraberlik olsun, gerisi kolay. Ondan sonra kimse bizim sırtımızı yere getiremez” dedi.

Bakan Ağbal, daha sonra Türkiye Ekonomisi ve Reform Gündemi adlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Türkiye’nin ekonomi rakamlarından bahseden Ağbal, son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen ekonominin ortalama büyüme hızının yüzde 6 civarında olduğunu belirtti.

Yakalanan bu büyüme hızının devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Ağbal, bunun için hem hükümete hem de iş dünyasına büyük görevler düştüğünü aktardı.

Yapısal reformlar geliyor

Hükümet olarak bu dönemde önemli yapısal reformları hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Ağbal, yani düzenlemeler ile birlikte Türkiye ekonomisinin daha çok güçleneceğini ve büyüyeceğini vurguladı.

Gündemde olan Üretim Reform Paketi düzenlemesinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Ağbal, “Bu paket Malatya içinde önemli, çünkü Malatya'da da Organize Sanayi Bölgesi var. Bu paket içerisinde çok sayıda yenilikler getiriyoruz. Bu paketle Organize Sanayi Bölgelerinin, Sanayi Sitelerinin kurulmasını basitleştiriyoruz. OSB’lerin kurulumu artık çok daha basit ve hızlı olacak. OSB’lerde yatırım yapan firmalarımızın en büyük şikayet ettiği konu OSB alanı içerisinde arsa fiyatlarının çok yüksek olmasıydı. Yapmış olduğumuz yasal düzenleme ile OSB içerisinde satılacak taşınmazlara, yani arsalara maliyet artı belli bir kar oranı içinde sınır getiriyoruz. Yani OSB yönetimi artık maliyetten kopuk bir şekilde orada yüksek fiyatlarla sanayiciye arsa satamayacak” diye konuştu.

Bakan Ağbal, elektrik faturasının içerisinde sanayicinin ödemiş olduğu TRT payını kaldırdıklarını ifade ederek, “Sanayicilerimizin yıllardır şikayet ettikleri bir konuydu bu. Sanayiciler zaten yüksek miktarda elektrik tüketiyor. Bir de bunun içerisinde TRT payı olarak bilinen bir maliyet de ödüyorlardı. Biz, yapmış olduğumuz düzenlemeyle sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketim bedelleri üzerinden alınan TRT payını kaldırıyoruz” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan işletmelerin bundan sonra belediyelere emlak vergisi ödemeyeceklerini müjdeleyen Ağbal, bu düzenleme ile birlikte de işletmelerin maliyetlerini aşağıya çekeceklerini belirtti.

Bakan Ağbal, normalde vergisini düzgün bir şekilde ödeyen mükellefin zor duruma düştüğünde artık genel bir yapılandırma kanuna ihtiyacı olmaksızın borcunu daha kolay şartlarda ödeme imkanına kavuşacağını da kaydederek, yapılan bu düzenlemelerin ekonomiye çok büyük bir katkı sağlayacağını aktardı.





