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  4. 12 Nisan 2018 10:10

O sektörde çalışanlara tatil müjdesi geliyor

Zincir marketlerin hafta bir gün kapanması önerisine hükümet de sıcak bakıyor. Ticaret Bakanı Tüfenkci, ''Bir araya gelebilirseniz, yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan deklare edebilirsiniz'' dedi.

O sektörde çalışanlara tatil müjdesi geliyor
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Cirolarının düşmesi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden yerel marketler, Türkiye çapına yayılmış zincir marketlerle ilgili çeşitli yasal düzenlemeler isterken, bu talebe hükümet cephesinden olumlu sinyaller gelmeye başladı.

Geçen hafta Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından zincir marketlerin haftada bir gün tatil yapmasına ilişkin öneriye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci destek verdi.

TBF tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nda konuşan Tüfenkci, "Perakendeciler Konseyi haftada bir gün tatille ilgili böyle bir karar alırsa bununla ilgili adımları atabiliriz. Eğer sizler bir araya gelebilirseniz hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan kararla bunu deklare edebilirsiniz. Çünkü sektör sadece bir kesimden oluşmuyor, geniş kesimleri etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Onun için kamuoyunda ve sektör içinde yeterince tartışıldıktan sonra adım atmamız lazım. Sektörün de bunu iyi tartışması lazım. Aksi takdirde yaptığımız düzenlemeyi 6 ay sonra tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyabiliriz" diye konuştu.

izin , market zinciri , tatil
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