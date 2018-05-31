O turizm acentelerinin hepsi kapatılıyor

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB) yurtiçi ve yurtdışında tanıtım organizasyonları, müze ve ören yerlerindeki sorunların hızlıca giderilmesi, bürokrasinin harekete geçirilmesi gibi pek çok konuda işbirliğine hazırlanıyor. 10 binin üzerinde acente ile 11 bin rehberi temsil eden iki birlik bu işbirliğinin kalıcı olması için protokol imzalayacak. Bakanlık denetimlerine iştirak edecek olan birlikler, kaçak veya belgesiz rehber çalıştıran, işletme belgesi olmayan acentelerin kapatılmasını, rehberlerin belgesinin iptalini sağlayacak.

SEKTÖR ETKİLENİYOR

Protokol, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 4 Haziran’da İstanbul’da yapılacak törenle kamuoyuna duyurulacak. TUREB Başkanı Zeki Apalı, rehberler ile acenteler arasında geçmişten beri süregelen anlaşmazlıkların turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Apalı, imzalanacak protokolle bunun işbirliğine, güç birliğine dönüşeceğini vurguladı. Apalı, protokol sonrasında neler olacağını ise şöyle anlattı:

ALO 444 HATTI AÇILACAK

“Aksayan birçok konu, hızlı ve tarafların da dahil olacakları şekilde çözülerek turizm hareketliliğine yeni bir soluk ve heyecan getirilecek. Rehberler sürekli müze ve ören yerlerindeler. Her an turistlerle oldukları için de temizlikten restorasyona, müze personelinden taksicilerin, restoranların, otellerin neden olduğu sıkıntıları görüyor, duyuyor, yaşıyorlar.

Biz hem rehberler hem de acentelerin turizmde yaşanan sorunları aktarmaları için 444’lü bir telefon hattı açacağız. Birlikler olarak bu sorunlardan çözebildiklerimizi çözecek, bizi aşan konuları bakanlığa bildireceğiz. Ülkeye gelen turistin memnuniyetini artırmak için hizmet içi eğitimlere ağırlık vereceğiz. Yurt dışı fuarlara TÜRSAB ile katılıp, aktif tanıtım için de en iyi rehberlerimizi standlarda görevlendireceğiz.

ORTAK YAZILIM

Acentelerin şikayet ettiği rehber bulamama gibi sorunları en aza indirecek bir yazılım programıyla rehber acente buluşmasını da sağlayacağız. Bu yazılımla rehber arayan acentalar belgeli rehberlere ulaşabilirken rehberlerin de güvenli tur alabilecekleri ortak bir platform oluşturacağız.

ACENTELER KAPANACAK

Yasalara uygun davranmayan acenteler ayıklanacak. Örneğin turlarda rehber bulundurma zorunluluğu olmasına rağmen bazı acenteler rehber çalıştırmıyor. Taban ücretin altında kaçak ya da sahte rehber çalıştırıyor. Böyle olunca mevzuata uygun hareket eden acenteler aleyhine haksız rekabet yaratıyor. Bir de kendisi kaçak olup da turizm organizasyonu yapan işletmeler var. Dolayısıyla tüm bunların tespiti ve mevzuatın gerektirdiği cezaların uygulanması için de güç birliği yapacağız.”

TURİSTLER ANLATACAK

İki birliğin üzerinde anlaştığı taslak protokolde yer alan bazı hükümler ise şöyle:

“Ülkemizin tanıtımında yer alan reklâm ve pazarlama gibi fonksiyonların ön plana çıkarılması için gezi sırasında yabancı turistlerden ülkemizle ilgili düşüncelerinin ve tatil deneyimlerinin yer aldığı tanıtım videolarının alınması ve gereken diğer çalışmaların yapılması. Ortak projeler yapılması ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi.

STAJLAR ACENTEDE

Üniversitelerin Turizm/Turist Rehberliği bölümlerinde öğrenim gören veya mezun olanların zorunlu stajlarını TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin işyerlerinde gerçekleştirmeleri konusunda işbirliği ve kolaylık sağlanması.”