Okullar kapandı, tatil cenneti hareketlendi

Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'daki sahillerde ve turistik tesislerde, okulların tatile girmesiyle hareketlilik yaşanıyor. Bodrum Belediye Başkanı Kocadon konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bodrum'da güzel bir bayram hareketliliği yaşanacak hatta 'zirve yapacak' diyebilirim. Özellikle büyük tur operatörlerinin Türkiye'ye yapmış olduğu erken rezervasyon kampanyaları gerçekten turizme büyük katkı sağladı" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent ve ilçelerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer aldığını söyledi.

Çiçek, Muğla'yı ziyaret eden turistlerin girişlerini 9 gümrük kapısı ve 2 havaalanından takip ettiklerini dile getirdi.



İç turizmde bu yıl önemli artış beklediklerini vurgulayan Çiçek, bölgede yerli ve yabancı turistin aradığı tüm olanakların bulunduğunu ifade etti.



Çiçek, her yıl 3 milyondan fazla turisti ağırlayan Muğla'nın bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikler ile farklı ülkelerden bölgeye gelen turistlerin beğenisini kazandığını anlattı. Çiçek, kentte deniz, güneş, kum turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerin yaşatıldığı önemli alanların bulunduğunu ve bu özelliklerin ziyaretçileri cezbettiğini kaydetti.

Bölgede 320 bin yatak kapasitesi bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, ziyaretçilerine Muğla ve turistik ilçelerinde unutulmaz bir tatil yapma olanağı sunulduğunu dile getirdi.

Okulların kapanmasıyla tatil için Muğla ve turistik ilçelerini tercih eden yerli turistlerin bir kısmının, Gökova Körfezi, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Bodrum'daki koyları kapsayan mavi yolculuğa çıkmayı tercih ettiğini vurgulayan Çiçek, adrenalin tutkunlarının da dalış, rüzgar sörfü, kano ve paraşütle atlama gibi sporlara yöneldiğini söyledi.

"REZERVASYONLARDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

Muğla'da 12 ay turizm yapmak için çalışma yürüttüklerini ve bu anlamda sektör temsilcileri başta olmak üzere kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ve sezona hazır olduklarını belirten Çiçek, “Okulların kapanması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle yerli turistte gözle görülür bir artış yaşanmaya ve tesislerdeki doluluk artmaya başladı." dedi.

Okulların kapanmasının ardından başlayan hareketliliğin Ramazan Bayramı ile daha da artacağına işaret eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Kentimizdeki turizm merkezlerimizde bulunan nitelikli otellerin bir çoğu bayram süresince dolu. Şimdiden rezervasyonlar iyi gidiyor. Bu hareketlilik Ramazan Bayramı'nda en üst seviyeye çıkacak. Geçen bayramda bölgemize gelen bir çok ziyaretçi otellerde yer bulamadığı için çadır kamp alanlarında kalmıştı. Bu nedenle bayram tatilini bölgemizde geçirmek isteyen ziyaretçilerin mağdur olmamak için rezervasyonlarını önceden yaptırması gerekiyor."

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Anadolu halkının yine Bodrum'a ilgi göstereceğini ifade etti.

Belediye olarak Bodrum tırıyla güzel bir tanıtım çalışması yaptıklarına değinen Kocadon, "Bodrum'da hareketliliğimiz okullar kapanmadan önce başlamıştı ancak okulların kapanmasıyla bu hareketlilik daha da arttı. Bu hafta sonu da gayet canlı geçti." ifadesini kullandı.

Kocadon, Bodrum'un bayramda dolacağını belirterek, "Bodrum'da güzel bir bayram hareketliliği yaşanacak. Hatta 'zirve yapacak' diyebilirim. Özellikle büyük tur operatörlerinin Türkiye'ye yapmış olduğu erken rezervasyon kampanyaları gerçekten turizme büyük katkı sağladı. Bankalarımız da tatil kredilerinin biraz daha önünü açarlarsa turizm bölgeleri daha rahat nefes alacak. Bankaların tatil kredilerinin önünü açmasını diliyoruz." diye konuştu.

BODRUM'DA YERLİ TURİST YOĞUNLUĞU

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da Bodrum'da bu yıl yerli turist anlamında yoğunluk beklediklerini söyledi.



Bodrum açısından Türk müşterinin önemli olduğunu ifade eden Kavala, "Aileler bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra ağırlıklı olarak Bodrum'u tercih edecekler ve buraya geleceklerdir. Bundan dolayı da Türk müşterilerde yoğunluk olacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yabancı müşterilerde de artış beklediklerine değinen Kavala, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda ne kadar bir artış olur şu an için tespit etmek mümkün değil. Güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Bodrum artık bir marka. Bu yıl 30 ilde Bodrum'un tanıtımıyla ilgili bir çalışma yaptık. Bodrum tırımız birçok ilimizi dolaştı ve çok büyük ilgi ve alaka gördü. Dolayısıyla ulaşım sorunu çözülen her ilden Bodrum'a mutlaka gelmek istenecektir, tercih edilecektir. Tercih edilme sebeplerinden birisi ve en önemlisi de herkesin her aradığını, her aradığı fiyatta bulabilmesidir."

"BAYRAMA KADAR DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I BULUR"

Dalaman Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeleri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da okulların kapanmasıyla bölgede yerli turistleri ağırlamaya başladıklarını dile getirdi.

Ramazan Bayramı'nda büyük artış beklediklerini anlatan Okutur, "Bayram dolayısıyla hareketlilik var ancak bayram tatilinin 3 güne sığması bir şanssızlık oldu. Bundan önceki bayram tatilleri daha uzundu.Türk halkının esas tatile haziran sonunda çıkmasını bekliyoruz. Buna rağmen şu an bir çok tesis rezervasyonları dolduruyor. Yerli turizm haziran sonu itibariyle daha da hareketlenir. Bayram yoğunluğu nedeniyle bölgemizde doluluk oranı yüzde 60 civarında. Bu oranın bayrama kadar yüzde 90'ı bulmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.