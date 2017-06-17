Otellere bayram zammı

Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi yani arife günü başlayıp, 27 Haziran Salı günü bitecek. Turizmciler hükümetin 3 günlük dönemi de idari izin sayarak bayram tatilini hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkarmasını ümit ediyor. Bayramın yurtdışı turizmi açısından da en yüksek sezona denk gelmesi, sahil kentlerinde otel fiyatlarını erken etkiledi.



1 HAFTA ERKEN GELDİ

Otellerde 1 Temmuz’da olması beklenen fiyat artışları 1 hafta öne alındı. 23 Haziran’dan geçerli olmak üzere fiyatlarda yüzde 15-20 civarında artış yapıldı. Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, “Bayramın turizmin yüksek sezonuna denk gelmesi fiyatları tetikledi” dedi.



YOĞUN DÖNEM, YÜZDE 100 DOLULUK

Aradaki 28-30 Haziran’ın da tatil edilmesinin gündemde olduğunu belirten Duran, şöyle devam etti: “Bayramın okulların kapanmasının hemen ardına denk gelmesinden dolayı zaten birçok kişi, idari izin alarak tatil planını 9 güne çıkarttı. Yine birçok kişi bayram tatilini erken planlayıp, erken rezervasyon indirim ve taksit imkanından faydalandı.” Bu yıl iç pazardaki yoğunluğun yıl genelinde 8-10 milyona ulaşmasının beklendiğini söyleyen Hakan Duran, fiyatların geçen seneye göre hala yüzde 5-10 düşük olduğunu belirtti. 2016’nın zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Duran, “Bayram döneminde yurtdışı ve iç pazardaki yoğun talep nedeniyle bütün otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.