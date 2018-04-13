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  4. 13 Nisan 2018 15:15

Otomotiv Sektörünün En Gözde Şirketi Mercedes-Benz Türk

“2018’in En Gözde 50 Şirketi” araştırmasında Mercedes-Benz Türk, bir kez daha “Otomotiv Sektörünün En Gözde Şirketi” seçildi.

Otomotiv Sektörünün En Gözde Şirketi Mercedes-Benz Türk
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2009 yılından beri Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta Danışmanlık’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği, gençlerin gözünden en gözde şirket ve holdinglerin belirlendiği araştırma bu sene 186 firma ve 113 üniversiteden yaklaşık 20.000 öğrencinin katıldığı anketler ile değerlendirildi. Araştırma verileri sonucunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine “Otomotiv Sektörünün En Gözde Şirketi” seçilen Mercedes-Benz Türk, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Kasım 2017’den Nisan 2018’e kadar süren değerlendirmeler sonucunda “2018’in En Gözde 50 Şirketi” araştırmasının ödülleri, 12 Nisan, 2018 akşamı Wyndham Otel’de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Törende, Mercedes-Benz Türk adına ödülü alan Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Uzmanlık Merkezi Grup Müdürü Başak Demiryumruk Dikici, Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta Danışmanlık’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmayı çok önemsediklerini belirterek, “Mercedes- Benz Türk olarak bir kez daha “Otomotiv Sektörünün En Gözde Şirketi” seçilmemiz bizleri son derece gururlandırdı. İnsan kaynağına verdiğimiz değerin öğrenciler tarafından da takdir edilerek ödüle layık görülmesi bizlerin bu yolculuktaki heyecanını ve azmini destekliyor” dedi.

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